La Comunidad tacha de "absoluta basura" los telediarios de TVE, que "manipulan", frente a una Telemadrid "muy positiva"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha atacado este jueves a los telediarios de Televisión Española, a los que ha calificado de "absolutamente basura" y a la que ha acusado de "manipular" frente a una Telemadrid "muy positiva".

"Cada vez más madrileños se enganchan a los informativos de Telemadird. En España ocurre lo contrario. TVE tiene cada vez menos 'share', menos personas que vean sus telediarios precisamente porque son absolutamente basura. ¿En qué telediario de TVE se ha hablado de ese famoso manifiesto de los exministros socialistas? En nignuno lo he visto. Eso sí que es manipulación", ha lanzado el consejero en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Ha sugerido que la diputada socialista Cristina González --quien ha criticado la "falta de pluralidad" de Telemadrid-- se había equivocado de canal con sus críticas y le ha recordado que el color de Telemadird es "el rojo" y el de TVE "el de Pedro Sánchez", que la tiene "atada y amarrada".

La parlamentara del PSOE ha acusado a Telemadrid de "rendir culto" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de con la "situación catastrófica" en Sanidad no dar "espacio al debate ni pedir la opinión de los madrileños".

"¿Cómo se llama al camino que silencia a la oposición intentando callar a los representantes que no cogieron su papeleta? ¿Cómo se llama sacar solo noticias negativas de municipios donde no gobiernan?", ha afeado González.

Para López Telemadrid es "plural, moderna y atiende a sus obligaciones informativas y culturales", mientras "aumenta su audiencia". Considera que la gestión es "muy positiva" con un superávit de 1 millón de euros, cumpliendo el contrato programa y costando "menos de un euro al mes" a los madrileños mientras se ha reducido un 10% su presupuesto.

Al PSOE le ha espetado que su portavoz, Juan Lobato, acude a Telemadrid, pero que desde la Comunidad no tienen "responsabilidad del discurso que da" y que no "llega a los madrileños", un problema del "socialismo y no de Telemadrid".