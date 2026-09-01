Comunidad tacha de "caos informativo" la situación en Ceuta y exige al Gobierno que "deje de mentir" con datos "falsos"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, a 16 de julio de 2026, en Madrid (Es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha tachado de "caos informativo" la situación en Ceuta y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de mentir" a los españoles y a los ceutíes con "datos falsos e inciertos" y con actuaciones que "no se están llevan a cabo".

"Desgraciadamente las novedades que recibimos cada día van en la misma línea, que desde hace ya más de un mes no nos alejamos del caos, un caos informativo que también pasa por que los ministros cada día nos dan un dato diferente", ha manifestado Dávila, en declaraciones remitidas a los medios tras una visita a un centro para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en Alcobendas.

En este sentido, ha exigido al Gobierno central que "se ponga a trabajar" para solucionar la situación porque "es un drama" para todos los ceutíes. "El presidente del Gobierno ayer salió mintiendo a todos los españoles, mintiendo a los ceutíes y prometiendo actuaciones que no está realizando", ha sostenido la consejera respecto a la entrevista de Sánchez este lunes en la 'Cadena Ser'.

Al hilo, Dávila ha calificado de "incompetencia" las actuaciones de los ministerios de Infancia e Igualdad, que a su juicio, "no sirven para nada" respecto a esta situación que debería haberse resuelto "hace mucho tiempo".

"Y lo primero que tenía que haber sucedido es que esto no tenía que haber pasado y que los ministerios que tienen que trabajar para que no se produzcan este tipo de situaciones se hubieran puesto a trabajar para proteger nuestras vidas", ha remarcado.

Asimismo, ha recordado que se siguen produciendo agresiones sexuales en Ceuta desde hace más de un mes que empezó la llegada de migrantes (el 30 de julio). "No tenemos ninguna solución por parte de los ministerios competentes que tienen que garantizar la seguridad de todas las mujeres que viven en Ceuta y también las inmigrantes que están en Ceuta y que espero que también los ministerios se pongan a trabajar para retornarlas a su país", ha exigido.

Ante esta situación, la responsable de la educación madrileña ha remarcado que van a seguir siendo "la voz de Ceuta en toda España" y van a seguir apoyando a la ciudad autónoma.

"Todos los presidentes autonómicos lo están haciendo y los consejeros lo vamos a hacer también mañana en los ayuntamientos", ha zanjado, en referencia a las concentraciones que se van a celebrar este miércoles a las 20 horas en apoyo a Ceuta a las puertas de los ayuntamientos de ciudades y municipios de todo el país.