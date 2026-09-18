Comunidad tacha de "lamentable" traslado de migrantes al Puerto ceutí: "Es la imagen del absoluto descontrol de Sánchez"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, a 16 de julio de 2026, en Madrid (Es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha tachado de "lamentable" el traslado de migrantes de este viernes desde las playas donde estaban asentados al recurso provisional de acogida en el Puerto de Ceuta y ha criticado que es "la imagen del absoluto descontrol del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Es la imagen de lo que ofrece Pedro Sánchez tras una política de puertas abiertas que ha provocado un efecto llamada inmenso", ha señalado Dávila en declaraciones a Europa Press desde la Sala Galileo Galilei donde se ha presentado la quinta edición de Radar Joven.

Al hilo, ha lamentado que después de este traslado "no hay nada" porque el presidente del Gobierno no les ofrece "una oportunidad". "Les ofrece más pobreza y les ofrece un trozo de acera donde poder dormir porque no tiene una política de integración para ellos, ni de empleo, ni de vivienda, ni de ningún tipo", ha reprochado.

Considera que lo que Sánchez ofrece a todos los migrantes que entraron de forma masiva a Ceuta el pasado mes de julio son "puertas abiertas a una inmigración ilegal". "Nosotros estamos a favor de una inmigración legal y ordenada y esto no puede seguir siendo una política que genere en nuestro país una mala imagen a ojos del mundo porque lo que estamos viendo es un caos absoluto, una falta de gestión y además de sensibilidad de un gobierno que se hace llamar el Gobierno de la gente", ha zanjado.

Los migrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han comenzado a entrar pasadas las 9.30 horas de este viernes en el recurso provisional de acogida habilitado por el Gobierno en el Muelle de Poniente del Puerto de Ceuta, después de una mañana marcada por momentos de tensión durante el traslado y la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para contener a la multitud.