Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y también portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha aseverado que la huelga de médicos en la región ha sido un "rotundo fracaso" con un seguimiento "muy inferior al 2,5%.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, donde ha precisado que la huelga ha sido secundada por apenas 300 médicos de los más de 14.000 profesionales. "Lo que demuestra es el rotundo fracaso de este sindicato a la hora de tratar de movilizar a los médicos en nuestra región", ha dicho.

Según el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las principales reivindicaciones de esta huelga, en torno al 90% según sus cálculos y "promovidas por un único sindicato", ya están siendo desarrolladas en la Comunidad de Madrid o, en todo caso, dependen del Gobierno central.

Los médicos y facultativos madrileños han convocado cuatro bloques de paros de 72 horas hasta diciembre para reclamar a la Comunidad de Madrid mejoras laborales y retributivas para abordar etas cuestiones. El Comité de Huelga denuncia que el último encuentro tuvo lugar en julio "tras meses sin respuesta".