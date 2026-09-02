La Comunidad tiene previsto aprobar hoy las ayudas en vivienda para afectados por el incendio de la Sierra Oeste

Archivo - Un vecino observa su vivienda calcinada en Pelayos de la Presa - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno de este miércoles el plan de medidas en vivienda destinadas a atender a las familias damnificadas por los incendios forestales de julio en la Sierra Oeste, con ayudas al alquiler de hasta 1.500 euros por un año y viviendas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) para los más vulnerables.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció a finales de julio la puesta en marcha de un paquete de ayudas urgentes de vivienda con una dotación de 30 millones de euros para el realojo temporal de los afectados que no pudieran regresar a sus hogares.

En concreto, habrá una línea de ayudas al alquiler por un importe máximo de 1.500 euros y hasta un año de duración para que puedan organizar nuevamente su vida. En este caso, está destinada a los afectados siempre que sea su primera vivienda la dañada.

De forma paralela, el Gobierno regional pondrá a su disposición inmuebles disponibles de la Agencia de Vivienda Social (AVS), amuebladas y aptas para entrar a vivir, en el caso de las familias que cumplan una serie de requisitos específicos, especialmente los más necesitados.

Según explicó recientemente el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en este caso, serán "viviendas que se encuentran en el entorno, algunas de ellas de los municipios afectados y otras en otros municipios a lo mejor algo más alejados" pero, en cualquier caso, serán los afectados los que "tendrán la oportunidad de decidir en qué vivienda y en qué municipios se van a quedar hospedados".

Según adelantó el Ejecutivo autonómico, junto a las soluciones de carácter inmediato, este plan también incorpora una tercera línea dirigida a acelerar la recuperación de las propiedades perjudicadas, con subvenciones para acometer las obras necesarias de reparación y reconstrucción de los inmuebles.

En este caso, podrán acogerse a estas ayudas los propietarios de su vivienda habitual y los inquilinos cuyo domicilio haya resultado afectado. También se extenderán a quienes sean titulares de hogares alquilados que constituyan la residencia principal de sus arrendatarios.