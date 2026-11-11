La Comunidad tilda de "auténtico castañazo" el seguimiento de huelga y lo cifra en un 9,6% en su sector público

Varias personas, en la Plaza de Cibeles, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO. - Jesús Hellín / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "auténtico castañazo" la huelga general de este 11 de noviembre en la región y ha cifrado en un 9,6% el seguimiento que ha tenido en el sector público regional.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha señalado que donde más se ha seguido ha sido en Metro de Madrid y los colegios públicos, que encabezan las protestas acercándose a un 30% de seguimiento durante la jornada.

En este contexto, el también portavoz del Gobierno regional ha exigido a los sindicatos que respeten "el derecho de los trabajadores que quieren acudir a sus puestos de trabajo" y que impidan que se vandalicen comercios y oficina, además de cumplir con los servicios mínimos.

Ha insistido el portavoz del Gobierno autonómico en que esta huelga es "política y sinsentido" ya que por primera vez los sindicatos la han convocado "contra la oposición deja el siguiente seguimiento en la Comunidad de Madrid".

De esta manera, ha criticado que a los sindicatos no les "importe nada" que se construya más vivienda o que los españoles no puedan llegar a sus puestos de trabajo "por un caos en Cercanías por la falta de inversión y mantenimiento, o que haya niños y jóvenes que lleven miles de horas de clase perdidas".

También, ha subrayado que los sindicatos no piensen en que los trabajadores han "perdido poder adquisitivo" como consecuencia de "una cesta de la compra disparada y por las subidas de impuestos y las cotizaciones de los últimos años".

"VIOLENCIA POLICIAL" QUE DENUNCIAN SINDICATOS

Después de que los sindicatos hayan anunciado que irán a los tribunales ante la "violencia policial" en algunos piquetes de Madrid, García Martín ha pedido que se respete también el derecho a los trabajadores que quieren acudir a sus puestos de trabajo.

"Los sindicatos tienen que entender que tan legítimo es el derecho de huelga y a informar sobre esa huelga como también la del resto de trabajadores de poder acudir a sus puestos de trabajo. Una huelga que se impone no es huelga, es otra cosa y, por tanto, yo lo que le pido a los sindicatos es que dejen a los trabajadores, dejen a los autónomos seguir con la actividad que les corresponde y que, por tanto, permitan también hacer compatible ese derecho del resto", ha enfatizado.

Por otro lado, ha lamentado los incidentes puntuales en los que se ha podido ver cómo algunos trabajadores no podían acceder a sus centros de trabajo con "quema de contenedores" en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, o con "cerraduras selladas en algunos colegios e institutos".

"En todo caso se han vandalizado los cristales de la propia Consejería de Educación aquí en la calle Alcalá y también hemos visto andenes colapsados a propósito en la Línea 5 en concreto en la estación de Callao, como ya habían avisado", ha reprochado.

Sin embargo, el portavoz ha señalado que pese a esos "intentos inútiles", la huelga general está siendo "fracaso mayúsculo" por parte de los sindicatos y también del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "había alentado". "Han puesto en riesgo a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas y a los servicios de este país por mero tacticismo político", ha denunciado.

Además, ha diferenciado la labor sindical reconocido en la Constitución de las "prácticas mafiosas" que afirma que están realizando los principales líderes sindicales "alentando a huelgas políticas".

DATOS DE SEGUIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO MADRILEÑO

Según los datos que ha ofrecido, el seguimiento de la huelga general en la Administración de la Comunidad de Madrid se ha situado en un 9,6% entre los empleados públicos.

Por sectores, el personal de Justicia ha hecho un seguimiento del 8,05% con datos de las 10 horas, mientras que en los colegios públicos ha escalado del 19,9% al 30% a estas horas. En el caso de los colegios concertados, se ha marcado en cerca del 3% y en el caso de los hospitales supera el 5%, llegando al 7% en Atención Primaria.

En el caso de Metro de Madrid ha alcanzado el 24,9% esta mañana, mientras que se ha marcado en un 4,9% en los centros y residencias regionales, alcanzando el 10% durante esta mañana.