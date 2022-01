La Comunidad tilda de "paripé" la reunión sobre la 'vuelta al cole' y critica la falta de medidas y propuestas

El 28% de los niños de entre 4 y 11 años tiene al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha calificado de "paripé" la Conferencia Sectorial de Educación, en sesión extraordinaria conjunta con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con la Conferencia General de Política Universitaria, para tratar el inicio del segundo trimestre del curso 2021-2022, y ha criticado la falta de medidas y propuestas.

Así lo ha señalado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, quien ha criticado no entender el objeto de esta reunión, ya que "los ministerios no han propuesto ningún documento para debatir, ni cambio de protocolo y no han puesto encima de la mesa ninguna novedad".

Desde el Gobierno regional creen que este encuentro "tan solo va a servir para que el Ejecutivo de Sánchez pueda decir que se ha reunido con las comunidades autónomas y que adopta medidas para la vuelta al colegio, pero realmente no se ha tomado ninguna", según ha señalado el consejero el declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.

El portavoz regional ha destacado que, con la aparición de la variante Ómicron la Comunidad de Madrid "ha vuelto a adelantarse al Gobierno de España", estableciendo que, ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos para menores de 12 años, aunque la Dirección General de Salud Pública "indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes en los que haya vínculo epidemiológico".

Ossorio ha explicado, con datos facilitados por la Consejería de Sanidad, cuyo titular Enrique Ruíz Escudero también ha asistido a la reunión, los motivos para decretar el escenario de la total presencialidad en todas las etapas educativas con el que los alumnos madrileños volverán a las aulas el próximo lunes 10 de enero.

Entre esos datos está la razón de tasas, un indicador que evalúa la situación de riesgo, y que en Madrid alcanzó un valor de entre 3-4 en la semana entre el 15 y 22 de diciembre, bajó a entre un 2-3 de valor en la semana de entre el 23-26 de diciembre y que el 1 de enero se encontraba en el 1,10.

MENOR INCIDENCIA A 7 DÍAS

Otro de los datos sanitarios es la diferencia entre las incidencias de 14 a 7 días cuya tendencia demuestra, por ejemplo, en el tramo de edad de entre 6 y 11 años, que ha pasado de 2.838 pasa a 1.401, la mitad.

Ossorio también ha indicado que "las aulas son, con mucha probabilidad, el lugar más seguro", tal y como manifiesta las tasas de ataque, que muestran una menor transmisibilidad. Así, mientras que en los menores de 12 años este indicador está en un 1,76 y en los mayores de 12 en 4,02, en otros ámbitos de la población oscila entre un 19 y un 35.

Por último, el consejero madrileño también se ha referido al proceso de vacunación, que en la etapa de entre 4 y 11 años supera los 125.000 menores con la primera dosis, un 28% del total, mientras que el 82% de los estudiantes de Secundaria y el 89,5% de los de Bachillerato ya cuentan con la pauta completa.