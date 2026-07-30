La Comunidad toma el mando del incendio, sin llama activa pero con urbanizaciones del pantano de San Juan evacuadas

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos - Eduardo Parra - Europa Press

NAVALCARNERO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recuperado el control del operativo contra el incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya no tiene focos de llama activa aunque sigue obligando a la evacuación de siete urbanizaciones en las inmediaciones del Pantano de San Juan, donde estará además durante varios días prohibido el paso.

Las autoridades al frente de la emergencia ha acordado esta mañana rebajar el nivel del incendio a Situación Operativa 2, devolviendo el mando a la Comunidad de Madrid, que todavía mantendrá desplegados 190 bomberos y agentes forestales, diez medios aéreos y 25 unidades terrestres, según ha informado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil oficial en redes sociales.

A pesar de que el incendio ya está perimetrado y estabilizado, todavía se mantienen las órdenes de evacuación en urbanizaciones próximas al Pantano de San Juan en los términos municipales de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, con cerca de un millar de damnificados.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha celebrado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero la situación actual del incendio, si bien ha incidido en que todavía el fuego no está controlado y se mantienen las operaciones en la zona.

PROHIBIDO EL ACCESO AL PANTANO DE SAN JUAN

Es por este motivo que el consejero ha subrayado la prohibición de acceso al Pantano de San Juan, una de las zonas más afectadas por las llamas y donde todavía hay trasiego de medios aéreos que acuden el recoger agua.

"Queremos reforzar también la idea de que no se puede utilizar el pantano para ninguna actividad ni deportiva ni lúdica durante unos días", ha señalado el consejero, que ha explicado que se necesita tener "la zona despejada".

De hecho, el consejero ha apuntado que el Gobierno madrileño trabajará en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo para recuperar el fondo del pantano las embarcaciones hundidas y retirar aquellas quemadas que han quedado en superficie.

"Vamos a ayudar a los vecinos a sacar todo el material quemado y poder gestionar los residuos", ha subrayado.

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA ALERTA DE POSIBLES REACTIVACIONES

Novillo ha hecho un llamamiento a la población para que esté alerta ante posibles reactivaciones o puntos calientes del incendio y lo ponga en conocimiento de los servicios de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid.

Estas labores de vigilancia y extinción total del incendio se llevarán a cabo en paralelo con el trabajo frente a otros sucesos, como ocurrió el miércoles por la tarde en un pequeño incendio forestal en Villalbilla, ha explicado el consejero.

A fin de evitar nuevos incidentes, se mantiene la prohibición de uso de maquinaria y "cualquier otra actividad que pueda generar riesgo" en la zona forestal. Es por esto que el consejero ha apelado a la colaboración y conciencia ciudadana "en estos días que todavía son complejos".

CUATRO PUNTOS DE ATENCIÓN TRAS EL INCENDIO

La presidenta madrileña ha informado también de que el Servicio de Emergencia Social mantiene instalados cuatro Puntos de Atención tras el incendio, al tiempo que se monitoriza la situación de 1.600 personas en estado de dependencia en domicilio o en puntos donde han sido desplazados.

El Sservicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Summa 112 han realizado a lo largo de estos días más de 2.900 atenciones sanitarias, con 380 profesionales y 150 vehículos de emergencias movilizados. Todos los centros de salud han reabierto sus puertas, mientras que hay cinco puntos de atención continuada en Navas del Rey, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Robledo de Chavela.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La Comunidad de Madrid solicitó hace una semana la activación de la Situación Operativa 3 por los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, lo que conlleva que el Gobierno nacional asuma el mando de la emergencia.

Durante estos días de coordinación bajo el paraguas del Ministerio del Interior, tanto desde el Gobierno de España como desde la Comunidad de Madrid han recalcado la buena colaboración entre administraciones. Ahora, tanto Novillo como el propio delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han trasladado su deseo de que esta emergencia sirva de ejemplo.

"Ojalá esta catástrofe al menos traiga como elemento positivo el que podamos, desde la unidad, trabajar juntos, también cuando se acaben las emergencias, para fortalecer nuestros servicios públicos y también para reforzar nuestra capacidad de colaboración interinstitucional", ha remachado Martín.

Además, tanto Novillo como el delegado del Gobierno han trasladado su felicitación a los Bomberos de la Comunidad de Madrid y del resto de puntos de España que han trabajado estos días en la emergencia, así como a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de efectivos.

Al mismo tiempo, han puesto en valor la colaboración y comprensión de la ciudadanía que tuvo que abandonar sus viviendas o verse confinada en sus municipios, y especialmente el liderazgo de los alcaldes de las localidades afectadas y aquellas otras que se ofrecieron a acoger a los evacuados.