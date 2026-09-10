La Comunidad transformará 21 residencias públicas en complejos de atención sociosanitaria para mayores dependientes

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado hoy este recurso público de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en Las Rozas - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región (DER) que su Gobierno transformará 21 de las 25 residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en complejos de atención sociosanitaria continuada para mayores dependientes con alto grado de fragilidad.

La Comunidad de Madrid ha iniciado ya el estudio para llevar a cabo este proceso de forma progresiva a lo largo de los próximos seis años. Esta nueva red dispondrá de 5.500 plazas adaptadas a las necesidades de los usuarios con el objetivo de ofrecerles asistencia sanitaria continuada y reducir los reingresos hospitalarios.

Por otro lado, la presidenta ha avanzado que en 2027 concluirá la remodelación integral de la residencia pública de Navalcarnero, dotada con una inversión de 26,7 millones de euros de fondos europeos y que a partir de entonces contará con siete unidades de convivencia reducidas y capacidad para 161 personas.

También para el año que viene está previsto que abra el primer centro residencial público especializado en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. Estará ubicado en la Finca de Vista Alegre, en el distrito madrileño de Carabanchel, y contempla la reforma integral del edificio Fray Bernardino, con 60 plazas en cinco módulos y un presupuesto de 12 millones de euros con fondos de la UE.

PLAN 40-40: RESIDENCIA EN VALDEMORO Y 300 VIVIENDAS CON APOYO

Ayuso ha aprovechado su intervención para anunciado las primeras unidades y servicios especializados que incorporarán las residencias del Plan 40-40, un proyecto de transformación de las residencias y centros de día que prevé un total de 8.000 plazas en 40 residencias y otros tantos centros de día en la región con una inversión de 500 millones a través de un modelo de cooperación público-privada.

En concreto, la presidenta ha informado de que la residencia de Valdemoro estará destinada a personas mayores con hijos con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, para que puedan permanecer juntos, recibir los apoyos que necesiten y desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible.

Por su parte, los centros de Humanes de Madrid y de Moralzarzal dispondrán de unidades de atención psicogeriátrica dirigidas a personas con enfermedad mental grave. Además, los de Usera y Villaverde, en Madrid, integrarán escuelas infantiles para favorecer la convivencia intergeneracional y crear zonas comunes para niños y mayores.

Otro de los anuncios de la presidenta ha sido que el Plan 40-40 incorporará también más de 300 viviendas con apoyo destinadas a mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de favorecer su autonomía. Estas estarán disponibles en las nuevas residencias de Villa de Vallecas y Moratalaz, en Madrid; así como en las de Alcorcón y Colmenar Viejo.

Estos apartamento estarán integrados en los complejos residenciales y permitirán a sus usuarios mantener una vida independiente y con los apoyos que necesiten. Contarán con cocina, sala de estar, dormitorio y baño adaptado, además de wifi, servicio domótico, dispositivos de seguridad y alertas de humo y fuego, así como servicios de teleasistencia avanzada.

Aquí los mayores podrán utilizar las zonas comunes y determinados servicios propios de las residencias y los centros de día, como el gimnasio, el comedor o las aulas de talleres y espacios exteriores. Tendrán acceso igualmente a servicios de promoción de autonomía persona, prevención de la dependencia, terapia ocupacional y fisioterapia.

Del total de las plazas --6.000 nuevas residenciales y otras 2.000 de atención diurna--, al menos el 40% estarán reservadas a la red pública de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto serán de carácter privado y se podrá acceder a ellas a través de la prestación económica conocida como cheque servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Tras las licitaciones de las residencias de Las Rosas y El Cañaveral, en los distritos madrileños de San Blas-Canillejas y Vicálvaro, respectivamente, la Comunidad de Madrid publicará las correspondientes a otras 18 residencias y centros de día antes de final de año. Los proyectos de las 20 residencias y centros de día restantes se licitarán a lo largo de 2027.