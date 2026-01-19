La Comunidad traslada a Renfe su total disposición para ofrecer ayuda y colaborar en las actuaciones del accidente

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes y Metro de Madrid, ha trasladado a Renfe su total disposición para ofrecer ayuda y colaborar en las actuaciones que sean necesarias por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha enviado a la estación de Atocha a su supervisor de guardia y a un psicólogo clínico de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados.

Igualmente, SUMMA 112 ya ha puesto en situación de alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes por si fuera necesaria su activación y traslado hacia el lugar del accidente, en la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas.

El tren cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.