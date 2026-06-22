La Comunidad ve "contundente" condena contra Ábalos y critica que Sánchez no haya presidido un Gobierno sino "una mafia"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Ccomunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, considera "contundente" la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realmente haya presidido "una mafia" durante los últimos siete años.

Así lo ha transmitido a los medios de comunicación en un acto en la sede de su Consejería, minutos después de conocer la sentencia de la Sala de lo Penal del tribunal, que además ha condenado al exasesor de Ábalos, Koldo García, a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

García Martín ha puesto el foco en el entorno de Sánchez, mencionando las causas que rodean a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, así como la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el 'caso Ábalos', "el que fuera su mano derecha", por lo que ha pedido la convocatoria de elecciones.

"Vemos al señor Ábalos condenado a 24 años de cárcel; vemos a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se va a sentar al banquillo de los acusados por cuatro graves delitos; tenemos a un Fiscal General del Estado condenado; y tenemos también al hermano de Pedro Sánchez esperando el fallo judicial. Por tanto, no sé qué más tiene que pasar para que el señor Sánchez entienda el mensaje, le devuelva la voz a los ciudadanos y convoque unas elecciones que pongan fin al Gobierno de la mafia, al Gobierno más nefasto que ha tenido nuestro país", ha manifestado.

En la misma línea, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales ha preguntado al presidente del Gobierno si "no es suficiente" la condena de 24 años contra el exministro para que convoque elecciones generales.