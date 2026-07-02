La Comunidad ve "fantásticos" datos de empleo con su cifra más baja de paro desde 2008 y subraya incremento de autónomos

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha tildado este jueves de "fantásticos" los datos de empleo con su cifra más baja de paro desde 2008 y ha subrayado el incremento en el número de autónomos.

Lo ha trasladado así desde la Asamblea de Madrid, tras los últimos datos que muestran que la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de junio subió un 0,36% en relación al mes anterior, mientras que el número de parados un 1% hasta alcanzar la cifra global de 269.809 personas en paro en la región.

"Hoy hemos vuelto a conocer los datos de afiliación y desempleo correspondientes al mes de junio y Madrid vuelve a liderar la creación de empleo. Creamos el 22% del empleo de toda España y esto significa que además más de 368 puestos de trabajo se crean diarios", ha destacado la consejera.

Así, Albert ha reivindicado que Madrid "crece por encima de la media española", en concreto, siete décimas más, y ha incidido en que más de 115.000 personas han encontrado un puesto de trabajo.

"Son unos datos fantásticos para la región que nos hace seguir confiando en que la región ofrece más oportunidades que ningún otro lugar de España", ha apuntado.

Es por ello que ha reivindicado que la Comunidad es "lugar de referencia y de oportunidades", tanto para trabajar como para ser autónomo. A ello, ha añadido que la región está acabando con la estacionalidad y tiene datos de crecimiento "espectaculares", también en los meses de verano.