La Comunidad ve una "huelga política" y alerta que los servicios mínimos no están garantizados

Archivo.- El consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, durante una visita al Puesto de Mando de Metro de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha censurado este martes la "huelga política" convocada para este miércoles 11 de noviembre en todo el país y ha advertido que los servicios mínimos en el transporte público no están garantizados.

En detalle, en la red de Metro de Madrid deberán circular el 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).

En el caso de los autobuses urbanos de la capital (EMT), circularán el 50% en la red específica y del 40% en la red concurrente, es decir, aquellas líneas que concurren con otros modos de transporte, en particular con la red de Metro.

Para los autobuses interurbanos, circularán el 50% de los servicios en las horas punta (desde el inicio del servicio hasta las 09.30 horas) y el 45% de los servicios durante el resto del tiempo.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha cargado contra una "huelga política" que "no tiene justificación constitucionalmente en una reivindicación laboral". Según ha remarcado, no se reivindica "ningún derecho laboral" y se busca "hacer rehenes a los españoles de unas reivindicaciones políticas en la antesala de unas elecciones", en alusión a los comicios generales del 29 de noviembre.

"No puede haber nada más desviado de lo que significa el derecho a huelga que una huelga política. Desnaturaliza y pone en muy mal lugar a los sindicatos de clase, serviles del Gobierno de España en una acción política a través de una huelga general", ha subrayado.

SERVICIOS MÍNIMOS

En esta línea, ha advertido además de que, como ha pasado este martes con la red de Cercanías en los paros de los maquinistas de Renfe, no existe una garantía de que se cumplan los servicios mínimos establecidos por la Comunidad.

"Mañana nos podemos encontrar que no podamos acudir a nuestros centros de trabajo con la graciosa intervención de una ministra de Trabajo --Yolanda Díaz-- que quiere ser piquetera o un presidente del Gobierno que quiere abjurar de su responsabilidad de la Constitución e incumplir ese equilibrio de derechos entre los ciudadanos que quieran ir a trabajar de aquellos que quieran secundar la huelga", ha indicado en declaraciones a los medios en la sede de la Consejería.

En este sentido, ha recordado que cualquier infraestructura relacionada con el transporte pública es "crítica" en el caso de piquetes para la operativa de estos sistemas, especialmente las cocheras, y "es obligación" del Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno, "garantizar la seguridad" de estos centros de trabajo.

"Si no se mantiene, si se producen daños sobre ellos, lógicamente esa responsabilidad recaerá sobre el Gobierno de España y particularmente sobre la Delegación del Gobierno. Esperemos que se respete el derecho de los trabajadores también a no secundar la huelga y poder trabajar con normalidad el día de mañana", ha remarcado.