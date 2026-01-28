La Comunidad ve "inaudito" que vías del Estado concentren las mayores incidencias: "Son las que peor funcionan"

Varios vehículos circulan con la nieve - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha tildado de "inaudito" este miércoles que las principales afecciones en la red de carreteras que discurren por la región se hayan producido en vías que dependen del Ministerio de Transportes, como la M-50 y la A-6, cuando el Gobierno central gestiona un tercio menos de kilómetros que la Comunidad.

"Los madrileños no tenemos por qué aguantar que las carreteras cuyas competencias son del Estado son las que no funcionan y las que menor grado de mantenimiento están teniendo en los últimos años, como pasa también en la red ferroviaria nacional todos estos días", ha señalado en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria en San Sebastián de los Reyes.

En este sentido, el consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid gestiona más de 2.500 kilómetros de carreteras en la región, mientras que el Gobierno central es el responsable de unos 750 kilómetros de vías. Pese a ello, las principales incidencias registradas por el paso de la borrasca Kristin se han concentrado en vías como la A-6 y la M-50 que dependen del Ministerio de Transportes.

"Las carreteras de la Administración regional prácticamente han estado solventadas en cuanto a incidencias y, sin embargo, las carreteras del Gobierno central han sido las que han tenido las mayores incidencias", ha insistido.

En este sentido, Rodrigo ha subrayado que el titular de esta cartera, el ministro Óscar Puente, "debería plantearse cuáles son los motivos" para que pase esto y ha remarcado que también "habría que valorar y ver cuáles son las necesidades que tienen por parte del Ministerio de Transportes para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".