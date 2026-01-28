Temporal de nieve en Madrid: Carreteras colapsadas en la Sierra y varios centímetros acumulados en la capital

Archivo - Una fuerte granizada en el centro de Madrid, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto.

A pesar de las lluvias de primera hora de la mañana, la tormenta de nieve se ha desatado sobre las 8 horas y ya cerca de las 10 horas las precipitaciones son copiosas y provocan afecciones al tráfico. La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a priorizar la seguridad en el acceso a centros educativos.

En lo que respecta a las carreteras, las principales dificultades se registran en la A-6 entre los kilómetros 7,5 y 30 en ambos sentidos, llegando en algunas zonas a acumularse nieve en la calzada y dejando vehículos detenidos. También la A-1 entre el kilómetro 30 y el 100 presenta afecciones.

El Ejecutivo autonómico ha desplegado un centenar de profesionales y unas 30 máquinas quitanieves para despejar las carreteras. Al respecto del transporte público, varias líneas muestran afecciones, especialmente las de autobús interurbano. Además, es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña.

La Comunidad de Madrid ha activado el plan de inclemencias invernales en situación operativa 1, mientras que el Ayuntamiento también ha activado su dispositivo en fase de alerta y seguimiento, con maquinaria trabajando y esparciendo salmuera en los distritos del norte.