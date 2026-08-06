La Comunidad ve en Madrid "la mejor sede" para final del Mundial y pide a Gobierno que defienda intereses españoles

Vista panorámica del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid Club de Fútbol con la Torre Picasso al fondo, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado este jueves que la región es "la mejor sede" para celebrar la final de la Copa del Mundo 2030 y ha pedido al Gobierno de la nación que defiende los intereses españoles.

"No hay sede mejor para poder acoger esa final del Mundial que la ciudad de Madrid, que la Comunidad de Madrid y, desde luego, el Santiago Bernabéu. Tenemos otros muchos, también el Metropolitano, pues son grandes estadios que desde luego se merecen poder acoger esa final", ha señalado el consejero ante los medios de comunicación desde Valdemaqueda.

En esta línea, le ha pedido al Gobierno central que "defienda de verdad" los intereses de España para que el Mundial que se va a celebrar en el país "pueda tener como colofón y guinda" un estadio de la comunidad autónoma de Madrid acogiendo una final "esperada y deseada por todos".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha sido "muy clara y muy tajante desmintiendo" el ofrecimiento a Marruecos para acoger la final de la Copa Mundial 2030, a raíz de una noticia publicada este miércoles por el diario británico 'The Times', y se ha mostrado convencida de que el organismo elegirá finalmente a España para albergar el último partido del campeonato.