La Comunidad ve "muy difícil" que Vox pueda atender "las necesidades de los madrileños" tras sus "numerosos líos"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ve "muy difícil" que Vox pueda atender "las necesidades de los madrileños" tras sus "numerosos líos" en los municipios.

Así lo ha expresado este miércoles desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después del último caso que afectó a Móstoles, donde el PP municipal emplazó a Vox a reconsiderar las condiciones del acuerdo de Gobierno suscrito entre ambos tras la decisión de mantener a Daniel Martín al frente de la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística como concejal no adscrito tras abandonar el partido que preside Santiago Abascal.

"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no analizamos los líos que pueda tener Vox, aunque sean numerosos, yo creo que es una cuestión que le corresponde a Vox explicar", ha señalado el consejero, que ha considerado que la formación está centrada en otros asuntos y no en los problemas que puedan tener los ciudadanos de la región.