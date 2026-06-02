La Comunidad ve "una patada hacia delante" la Interterritorial extraordinaria del viernes sobre el Estatuto Marco

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tildado de "patada hacia delante" el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario convocada para el próximo viernes y en la que está previsto abordar el desarrollo legislativo del Estatuto Marco, las negociaciones con el Comité de Huelga estatal y las condiciones laborales de médicos y facultativos.

En declaraciones remitidas a los medios, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha indicado que la reunión tiene 12 puntos en el orden del día y que se refieren al Estatuto Marco "lesivo y regresivo que tantos problemas está creando y tanto malestar entre los profesionales sanitarios" está generando.

"Lo que se hace con este orden del día de 12 puntos es una patada hacia adelante e intentar proyectar responsabilidades del Ministerio en las Comunidades Autónomas", ha denunciado la consejera, que ha insistido en que es "obligatorio y necesario" que antes de tomar cualquier decisión al respecto "se sienten el Ministerio de Función Pública de Trabajo y de Hacienda para tener una memoria de viabilidad técnica, jurídica y una financiación finalista, que ha de ser además para ese capítulo 1", algo que, de momento no se ha producido.

En la misma línea, ha recalcado que el Estatuto Marco "no se puede reformar desde un despacho, desde el Ministerio" sino que "se tiene que reformar con los profesionales y además se tiene que reformar con ellos, no contra ellos".

Según ha remarcado, "sin ese trabajo previo" con el resto de ministerios y sin el acuerdo con los profesionales, en su opinión, no se está preparado "para tomar ningún tipo de decisión". "Sí es cierto que ese Consejo Interterritorial podría ser el punto de partida para un trabajo con rigor técnico, pero como digo, sentándose el Ministerio de Hacienda, Función Pública y Trabajo", ha reiterado.

Asimismo, la consejera madrileña ha apuntado que otro punto del orden del día hace referencia a la financiación sanitaria. Sobre el mismo, ha recordado que desde la Comunidad se ha requerido al Gobierno central información detallada sobre los 3000 millones más de dinero en presupuesto sanitario que el Ejecutivo central dice haber dado a la Comunidad.

"Yo quiero que me explicite partidas presupuestarias y en concreto también de la Comunidad de Madrid. Eso supondrían 18.000 millones de euros que desde luego a mí no me han llegado", ha indicado Matute, que ha recordado que en el último Consejo Interterritorial se acordó el reparto de 0,80 céntimos por madrileño para el plan de salud mental y para el plan de prevención del suicidio 0,38 céntimos para el prevención del suicidio.

"Si nosotros dispusiéramos de esos recursos, le puedo asegurar que lo destinaríamos a una cosa que nos importa mucho, como por ejemplo la salud mental y no solo 38 céntimos", ha zanjado.