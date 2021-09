La Comunidad vincula el precio de la luz a la política "sectaria" del Gobierno y a "decisiones equivocadas"

Se enorgullece de que el esfuerzo de los madrileños está haciendo que la región salga de la crisis

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha vinculado el precio de la luz en España a la política "maximalista" y "sectaria" del Gobierno, incidiendo en que el problema viene dado por "decisiones políticas equivocadas" porque "más del 50% son costes políticos o impuestos".

"Deberíamos preguntarnos que si el CO2 o el gas están subiendo en todo el mundo, por qué en Francia o en Alemania no está subiendo el recibo de la luz tanto. Pues porque hacen una política menos maximalista, menos sectaria que este Gobierno y se dan cuenta de que hay que usar las distintas fuentes de energía", ha aseverado el consejero en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press.

Tras criticar que el Ejecutivo central se ha pasado "más de un mes de vacaciones sin hacer nada", ha recordado que el PP ha propuesto un plan de medidas "muy concretas" para abaratar el precio de la luz y reducir los impuestos, pero "el Gobierno en vez de actuar en el problema dispara contra los más vulnerables que es quitar dinero a las empresas".

"No hace un tajo a los costes políticos, sino al beneficio de las empresas. Pero seguiremos teniendo el mismo problema porque son los costes inducidos por decisiones políticas y tendremos menos empresas porque intervenir a mitad de año y cambiarles su facturación es una cosa que a cualquier empresa le afecta y mucho", ha reseñado.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

Por otro lado, ha destacado que el esfuerzo de los madrileños, de los autónomos y de las empresas está "haciendo que Madrid salga adelante y de la crisis gracias al marco que ha dado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso" para permitir ese recorrido.

Lasquetty se ha pronunciado sobre los datos que muestran el crecimiento un 30% de la economía madrileña desde junio de 2020 frente 19,8% de la media nacional y el 18,9% de la economía catalana.

Al respecto, ha recalcado que el marco que da Madrid permite estas cifras al tener impuestos más bajos y dar seguridad a los inversores, por lo que las cifras reflejan el efecto de las medidas tomadas por el Gobierno regional. "Mantener abierto Madrid durante la pandemia hace que gane capacidad de crecimiento económico", ha destacado.

En la misma línea, ha incidido en que en tiempos de Covid-19, "no ha habido prohibiciones sino medidas de precaución para evitar contagios y sobre todo adelantarnos a la pandemia".

"No ha habido lo de meternos todos en casa y que pase lo que sea. Es que con eso se hubieran perdido empleos y eso no lo hicimos. Desde septiembre se han creado 182.000 empleos, de los que 80.000 son gente salida de ERTES y otros 100.000 empleos nuevos. Todavía no hemos recuperado empleo de antes de la pandemia pero estamos en camino", ha dicho.

En cuanto a la supresión de los impuestos propios, Lasquetty ha apuntado que se trata de dar un mensaje de confianza a los inversores para decirles que "vengan a Madrid y que inviertan en Madrid".

"Es un mensaje de seguir la trayectoria de 17 años bajando impuestos y a quienes piensan invertir darles la seguridad de que no vamos a dar la desagradable respuesta de que vamos a crear un impuesto de un día para otro", ha apuntado.