El concejal de Latina anima a disfrutar de las fiestas de Aluche, coincidiendo con el 50 aniversario del distrito

El concejal presidente del distrito de Latina, Alberto González - CANAL 33

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente del distrito de Latina, Alberto González, ha animado a los madrileños a participar desde este viernes en las fiestas de Aluche, que este año coinciden con el 50 aniversario de las primeras fiestas del barrio y con los 50 años del distrito de Latina, tal y como conocemos actualmente, separado de Carabanchel.

En una entrevista en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, González ha destacado que se trata de una "efeméride importante" y ha agradecido la labor de los vecinos que pusieron en marcha estas celebraciones, a las que después se incorporó el Ayuntamiento como organizador. Según ha subrayado, las fiestas han ido creciendo hasta convertirse en "una de las más populares y más importantes" de la ciudad.

El presidente de Latina ha recordado el papel de entidades como la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA) o la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, así como la importancia del Parque Aluche, inaugurado en 1974, como gran espacio de participación ciudadana. También ha destacado el auditorio del Recinto Ferial del parque, donde se celebran las fiestas, y ha señalado que estos días son un momento para encontrarse con vecinos, familias y amigos.

EL CARDENAL DE MADRID, PREGONERO DE LAS FIESTAS

González ha explicado que este año el pregón tendrá lugar el viernes, a las 20.00 horas, y estará dedicado a reconocer la labor de las seis parroquias de Aluche por su papel en la construcción y desarrollo social del barrio. El pregón lo protagonizará el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en representación de esas iglesias, ya que fue párroco en San Alfonso María de Ligorio, una de las parroquias de Aluche, ubicada en la calle Escalona.

Tras el pregón, actuará la banda de gaitas y música celta Lume de Biqueira, y después la orquesta La Senda, dirigida a todo tipo de públicos. El sábado, 30 de mayo por la noche, el plato fuerte será Funambulista, con una actuación estelar prevista a las 23.30 horas, mientras que el viernes 5 de junio habrá dos actuaciones principales: Nueva Línea, a las 22.00 horas, y Revólver, a las 23.30 horas. Mientras que el sábado, 6 de junio, actuará, a las 23:30 horas, Jaime Urrutia.

El concejal ha destacado especialmente a Nueva Línea, un grupo de chicas jóvenes que, según ha dicho, "lo están rompiendo en las redes sociales" y que supone "un golpe de frescura" en la programación. También ha citado la presencia de grupos emergentes, como Anaut, y bandas del distrito, como Ele B', dentro de una programación que ha definido como diversa y pensada para todos los públicos.

Las fiestas incluirán actividades durante todo el día, con programación infantil y el espacio lúdico 'Latina divertido', de acceso libre y con monitores, que estará disponible hasta las 20.30 horas. El domingo 7 de junio cerrará las fiestas María del Monte, en una actuación que González ha calificado de "emotiva" y que ha vinculado también al peso de la población mayor en el distrito.

Asimismo, sobresale entre la programación --que ha publicado la Guía de Aluche-Latina en detalle-- el 10º Festival Internacional de Folclore de Latina - Folkfestival 'Ara de Madrid', 7 de junio a las 19:00 horas, con la participación del Grupo Folclórico 'Villaviciosa-Aires de Asturias'; Leyendas de México (México); y el Ballet 'ARA de Madrid', bajo la dirección de Carmina Villar.

Como novedad, el concejal ha anunciado un espacio reservado para niños con TEA durante los fuegos artificiales, con cascos reductores de sonido, para que puedan disfrutar del castillo de fuegos del domingo 7 de junio, a las 00.00 horas. Toda la programación se puede consultar en https://www.guiadealuche.net.

VISITA DEL PAPA Y ANIVERSARIO DEL DISTRITO

Además, el presidente de Latina ha pedido a los vecinos que, en la medida de lo posible, eviten acudir en coche por las posibles afecciones de movilidad derivadas de la visita del Papa al Centro de Información y Acogida (CEDIA) de Cáritas, en la calle Alhambra, prevista para el día 6 de junio.

González también ha avanzado que el sábado 20 de junio por la tarde se celebrará un concierto por el 50 aniversario del distrito en la plaza de Latina, junto a la Junta Municipal, aunque ha indicado que la información concreta se dará más adelante. "Cincuenta años no se cumplen todos los días", ha señalado.

EL TRÁFICO DE LA A-5 YA SERÁ SUBTERRÁNEO A FINALES DE AÑO

Fuera del ámbito festivo, el munícipe se ha referido a las obras de soterramiento de la A-5, tras visitar la conexión de los túneles con el delegado de Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante. Según ha explicado, "no se ha parado de trabajar" y se están cumpliendo los plazos, con el objetivo de que a finales de año, "probablemente en diciembre", el tráfico pueda ir ya por debajo.

Sobre la parte superior de la actuación, ha señalado que la tierra apilada junto al entorno de las calles Seseña y Los Yébenes procede de los túneles y se usará para cubrir la losa y generar más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes. González ha defendido que el proyecto acabará con la "herida" que separaba Batán y la Casa de Campo del distrito de Latina y permitirá recuperar espacio para los vecinos.

Además, el edil ha repasado equipamientos pendientes o en marcha en el distrito, como la Escuela Municipal de Artes Escénicas de Lucero; el futuro centro de mayores de Aluche, en la calle Camarena, 10; y el centro de día en Camarena, 277.

En su mensaje final, ha invitado a todos los madrileños a acudir a Aluche para disfrutar de una programación "pensada y tan diversa para todo el mundo", con actividades infantiles, actuaciones de primer nivel, casetas y oferta gastronómica de las entidades colaboradoras.