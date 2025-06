MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un concierto gratis para celebrar los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de Gobierno llenará Sol este viernes a partir de las 20 horas con más de una decena de artistas y bandas que se subirán a un escenario instalado junto al kilómetro 0 para interpretar canciones de los ochenta y principios de los noventa.

Bajo el título 'En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya', el Ejecutivo autonómico ha diseñado un programa intergeneracional que reunirá a figuras del panorama musical de aquel momento junto a solistas emergentes de la última década, ha informado en un comunicado.

Jóvenes como Alice Wonder, Ede, Chloé Bird o Paul Alone, compartirán tablas con Sole Giménez, Jeanette, Conchita, Queralt Lahoz, Rubi, Josemi Carmona, Rebeca Jiménez, Tino di Geraldo, Lin Cortés, Mercedes Ferrer, Tino di Geraldo, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Teo Cardalda (Golpes Bajos) y el grupo Un pingüino en mi ascensor.

Junto a madrileños de nacimiento, desfilarán por la Puerta del Sol otros muchos llegados a la región desde Vigo, Valencia, Cáceres, Pamplona, Córdoba o Barcelona, así como originarios de Buenos Aires, Helsinki, Toulouse o Londres, demostrando que la Comunidad de Madrid lleva abriendo sus brazos a la música estos 40 años que ahora se celebran.

OPCIONES CULTURALES MÁS ALLÁ DEL CONCIERTO

Por su parte, los Teatros del Canal contarán este fin de semana con Cathedral, de jueves a sábado, en la Sala Roja Concha Velasco. La nueva producción del coreógrafo Marcos Morau, interpretada por el Scapino Ballet Rotterdam e inspirada en la música del compositor estonio Arvo Pärt, se presenta un mundo donde la vida está gobernada por tecnologías digitales y los seres humanos viven desconectados.

Además, en la Sala Verde, Sergio Peris-Mencheta dirige Blaubeeren, una obra sobre el Holocausto, escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich a raíz del hallazgo de un álbum de fotos inéditas de la Segunda Guerra Mundial que fueron enviadas a la directora de archivos del Museo del Holocausto de los Estados Unidos (de jueves 12 a domingo 15, hasta el 29 de junio).

En la Sala Negra, el tenor madrileño Enrique Viana vuelve a dar una vuelta de tuerca a su concepción satírica de la zarzuela, la revista y el cuplé en su nueva obra 'Cinco horas con Hilario... junto al armario...' del viernes al domingo. Y ya en la Sala de Cristal, para los más pequeños, se representará el espectáculo de títeres 'El conejito que quería bizcocho de Cacauet Teatre' el sábado.

Por otro lado, en el Teatro de La Abadía podrá verse una producción propia con el colectivo Drift, 'Ya no queda nada de todo esto'. Tras su estreno el pasado mes de febrero y su exhibición en el Festival Interphono en La Tricoterie de Bruselas, vuelve tres días a la capital, a hacerse eco de los testimonios de los y las habitantes del madrileño barrio de Tetuán. El montaje está dirigido por Inés Collado e Irene Doher. Será de jueves a sábado, en la Sala José Luis Alonso.

LA CULTURA LLEGA A LOS MUNICIPIOS

En San Lorenzo de El Escorial, en el Real Coliseo Carlos III, el pianista Francisco Fierro ofrece el recital 'El arte perdido de la improvisación' el sábado y en Alcalá de Henares, el Corral de Comedias presenta 'La hija del aire', de Pedro Calderón de la Barca, bajo la dirección de Óscar Ulises Cancino el sábado y viernes.

También en este municipio, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) alberga hasta el 28 de septiembre '¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano', en la que ofrece una visión integral sobre el fenómeno histórico de la gladiatura con rigor arqueológico.

Continuando en la ciudad complutense, en el Museo Casa Natal de Cervantes se puede visitar hasta el 21 de septiembre, Alma de cántaro. Cacharrería y oficios alfareros desde tiempos de Cervantes, dedicada a la alfarería popular manchega y su vinculación con el Siglo de Oro.

En Móstoles, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (CA2M) sigue (hasta el 31 de agosto) con Ría, dedicada al artista mexicano Jorge Satorre. Y acompañando esta exhibición se encuentra la propuesta de la ilustradora María Medem Juego infinito de cuerdas bajo el sol.

Además, continúan las exhibiciones que está llevando la Administración regional por los 77 municipios de la Red de Exposiciones Itinerantes (Red Itiner) en 2025.

Son 10 muestras temporales: Francisco Bores en el Madrid de las primeras vanguardias y Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo (creación contemporánea); Salvador Dalí. La Divina Comedia y El espíritu del samurái.

Estampas japonesas de honor y valor (artes gráficas); Pensar el cómic. Un viaje por el arte de la narración gráfica (historietas), y Jordi Socías. Al final de la escapada, 1975. Cambio de tercio, Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad y Región. Fotografía, paisaje y patrimonio (fotografía).

EXPOSICIONES HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS

El Ejecutivo regional continúa también con las propuestas expositivas, todas gratuitas, en sus diferentes espacios. La Sala Canal de Isabel II continúa con 'Un tiempo para mirar' (1970-2020), dedicada a la fotoperiodista Marisa Flórez.

Una muestra cuyo principal objetivo es descubrir al público una obra repleta de momentos y acontecimientos decisivos en la historia reciente, a través de 184 fotografías, algunas inéditas, seleccionadas de su archivo personal.

Por otro lado la Sala Alcalá 31 muestra (hasta el 6 de julio) Fronteras y territorios, la primera exposición institucional dedicada a Sonia Navarro en Madrid. Una exhibición que profundiza en la trayectoria de más de 30 años de la artista murciana, con medio centenar de obras de diversas técnicas como el textil, ámbito en el que más se ha especializado, además de escultura, pintura, collage, fotografía e instalaciones.

Por su parte, la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid mantiene hasta el 27 de julio 'Al compás de Madrid', una exhibición que realiza un recorrido por tres siglos de música (XVIII, XIX y XX).

Se han reunido más de 160 piezas como revistas, libros, carteles, fotografías, instrumentos o partituras, procedentes de la Biblioteca Regional y de la Nacional, del Ballet Nacional, de la Fundación Hazen, el Real Conservatorio Superior de Música, la SGAE y algunas colecciones particulares.

Por su parte, la Sala de Arte Joven presenta hasta el 20 de julio 'Materia afectiva', uno de los proyectos ganadores de la XVI edición de Se busca comisario, que apuesta por nuevos modelos curatoriales. Esta muestra propone un modo de pensar el aprendizaje automático a través del afecto y la materialidad.

Para terminar, volviendo a la capital, puede visitarse Flamboyant. Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria (hasta el 31 de julio), organizada por la Fundación Casa de Alba con el patrocinio del Gobierno regional.