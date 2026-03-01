Un concurso de proyectos para el nuevo 'cerebro' de gestión del transporte en la Comunidad

Archivo - Nuevos trenes de la Línea 6 (Circular) de Metro de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad busca la mejor tecnología del mercado para su nuevo Centro de Información del Transporte de Madrid (CITRAM), el 'cerebro' que se encarga de la gestión del transporte en la Comunidad, para reemplazar al actual, en funcionamiento desde agosto de 2013 y que presenta un "riesgo real de obsolescencia" tecnológica.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) acaba de publicar el concurso de proyectos para la implantación y operación de este centro, cuyo valor estimado asciende a 49.512.000,00 euros, IVA no incluido, y una duración del servicio de diez años, según la documentación consultada por Europa Press.

Este procedimiento de contratación permitirá al Gobierno regional seleccionar los mejores diseños y las soluciones más innovadoras y de calidad, que se adapten de manera óptima a las necesidades actuales y futuras del CRTM.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta renovación el pasado mes de octubre durante el acto del 40 aniversario del Consorcio Regional de Transportes. Según indicó entonces, se ubicará en la sede del CRTM y Metro de Madrid, en la avenida de Asturias de la capital, próxima a Plaza de Castilla.

El conocido como 'cerebro' de gestión del transporte público en la región supervisa en tiempo real el funcionamiento de la red de Metro, Metro Ligero, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, a través de más de 20.000 cámaras instaladas en estas infraestructuras.

Con este concurso de proyectos, con un presupuesto base de licitación de 14.520 euros, el Gobierno regional no busca replicar el sistema actual, sino crear una plataforma tecnológica y operativa avanzada para la supervisión, gestión y coordinación integral del sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid antes de la firma del contrato.

Aunque el actual Centro de Información del Transporte de Madrid (CITRAM) fue un referente en su inauguración en 2013, el Gobierno regional explica que "se enfrenta a una obsolescencia tecnológica manifiesta". Sus sistemas, con más de una década de antigüedad, presentan limitaciones "críticas" como la dependencia de proveedores, el uso de protocolos no estandarizados y una capacidad limitada para la explotación de datos históricos, alega.

Como uno de los principales puntos, desde el CRTM se señala que, aunque el CITRAM recibe grandes volúmenes de información, esta no se explota, ya que los datos históricos son difícilmente accesibles y no se dispone de herramientas de almacenamiento ni de soporte a la toma de decisiones, simulación o planificación.

Todo ello, además, en un contexto de "creciente complejidad" de la movilidad en la Comunidad de Madrid, que gestiona un ecosistema con más de 40 operadores, 5.000 vehículos y más de 5 millones de viajes diarios. Así, el Ejecutivo autonómico señala que el sistema actual "no tiene la capacidad de integrar nuevas formas de movilidad ni de gestionar proactivamente el volumen de datos que se genera, lo que representa el riesgo de que el CRTM pierda su capacidad vertebradora".

En este sentido, se busca que el nuevo CITRAM se convierta en una herramienta proactiva basada en la inteligencia, capaz de crear un ecosistema de datos multimodales en tiempo real y gestionar incidentes de carácter intermodal dotado de inteligencia predictiva que permita anticiparse a las circunstancias y garantizar la fluidez y fiabilidad de los transbordos.

Entre los objetivos que deberá cumplir están los de ofrecer a los ciudadanos información precisa y en tiempo real y una gestión coordinada y proactiva de incidencias, construir una plataforma tecnológica que evite la dependencia de proveedores y permita la evolución futura del sistema, alinear la gestión del transporte con las estrategias de movilidad sostenible y transformación digital a nivel regional, nacional y europeo y crear un ecosistema de datos que permita una planificación inteligente y una optimización de la red basada en la demanda real.

Las ofertas se pueden presentar hasta el 20 de abril y habrá dos fases, una en la que se evaluará la solvencia técnica y otra centrada en los diseños técnicos. Tras ello, se contempla la posibilidad de adjudicar un contrato de servicios ulterior mediante procedimiento negociado sin publicidad.