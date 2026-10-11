Condenada a un año de prisión por vender mascarillas falsas del Real Madrid y de marcas deportivas en Cobo Calleja

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) - La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año de prisión a una mujer por un delito contra la propiedad industrial tras reconocer que comercializaba en un establecimiento del polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, mascarillas que reproducían sin autorización marcas como Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Adidas o Nike, entre otras.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, condena a la administradora única de la mercantil Decoraciones a un año de prisión y a una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros, además del pago de las costas.

La acusada reconoció los hechos durante el juicio y manifestó su conformidad con las penas y las responsabilidades civiles solicitadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.

Los hechos se remontan al 10 de septiembre de 2020, cuando agentes de la Policía Nacional inspeccionaron el establecimiento 'Tip Top', situado en la calle Bembibre del polígono industrial Cobo Calleja, así como un almacén de la calle Perdiz de Fuenlabrada.

En ambos espacios encontraron miles de mascarillas preparadas para su venta que reproducían fraudulentamente signos distintivos y marcas registradas. Entre los productos intervenidos había 2.326 mascarillas del Real Madrid, 650 del Atlético de Madrid, 514 del FC Barcelona y 5.720 de Adidas.

También fueron incautadas 3.117 mascarillas de Nike, 2.388 de Fila, 887 de Disney, 387 de Louis Vuitton, 637 de Tous, 281 de BMW y 305 de Audi, además de unidades de Chanel, Gucci, Polo Ralph Lauren, Carolina Herrera, Givenchy, Puma, Under Armour, Vans, Dior, Versace y otras firmas.

FALSIFICACIONES

La resolución señala que todos los productos intervenidos fueron considerados falsificaciones, al reproducir de forma clara signos distintivos de marcas registradas y en vigor, sin autorización de sus titulares. En el almacén se localizaron asimismo tres tipografías de logos y leyendas de distintas marcas, entre ellas Adidas, Puma, Nike y Ralph Lauren.

Según el dictamen pericial, la venta de las mascarillas que reproducían o simulaban las marcas de Tous, Real Madrid, Adidas, Louis Vuitton, FC Barcelona, Disney, Dior, Chanel, Carolina Herrera, BMW, Givenchy, Ralph Lauren y Versace habría podido reportar un beneficio estimado de 2.919,25 euros.

En concepto de responsabilidad civil, la condenada y, como responsable civil subsidiaria, Decoraciones Jie Mei S. L., deberán indemnizar al Real Madrid con 7.554 euros, a Louis Vuitton con 2.000 euros y a Tous con 6.000 euros, además de abonar distintas cantidades a Carolina Herrera, Audi, BMW, FC Barcelona, Gucci, Polo Lauren, New Balance, Fila, Nike, Chanel, Disney, Under Armour, Dior y Versace.

La suma de estas indemnizaciones asciende a 24.030 euros, sin contar las cantidades que puedan determinarse posteriormente para Atlético de Madrid, Adidas, Philipp Plein y Vans si reclaman.

Finalmente, el tribunal ha acordado suspender durante dos años la ejecución de la pena de prisión, al carecer la condenada de antecedentes penales, con la condición de que no vuelva a delinquir durante ese periodo y que satisfaga las responsabilidades civiles.