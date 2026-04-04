Condenados a hasta 7 años de prisión por el secuestro y tortura de un hombre en un piso de San Blas

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta siete años y medio de prisión a cinco acusados por su participación en enero de 2024 en un violento secuestro ocurrido en el distrito de San Blas en el que la víctima fue retenida, amenazada con armas y obligada a entregar grandes cantidades de dinero.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se condena a los procesados como autores de un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de lesiones y secuestro, entre otros.

Según los hechos probados, los acusados planificaron una cita con la víctima bajo un pretexto comercial de compra de un vehículo por 13.000 euros. Una vez en el lugar acordado, la abordaron utilizando una pistola y un cuchillo, la introdujeron en una vivienda y la mantuvieron retenida durante horas.

Durante el secuestro, la víctima fue obligada a realizar llamadas para conseguir dinero, llegando a entregar decenas de miles de euros. Además del secuestro, los agresores sustrajeron objetos personales, dinero en efectivo y teléfonos móviles. La víctima sufrió lesiones físicas leves derivadas de la agresión, aunque no requirieron tratamiento médico prolongado.

El tribunal considera acreditada la participación de los acusados en delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y pertenencia a grupo criminal.

En consecuencia, impone penas que incluyen varios años de prisión, además de indemnizaciones económicas a la víctima por los daños causados.

La sentencia también destaca la gravedad de los hechos por el uso de armas, la planificación previa y la situación de intimidación extrema a la que fue sometida la víctima.