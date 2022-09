Condenados a penas de hasta 16 años de cárcel por asesinar a un hombre a hachazos en Arganda

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dieciséis y doce años y seis meses de prisión a dos hombres por el asesinato de otro, a quién golpearon por la espalda en reiteradas ocasiones con un hacha en agosto de 2018.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala les absuelve sin embargo del delito de robo con fuerza en las cosas por el que venían siendo acusados.

Los nueve miembros del Jurado Popular consideraron probado por unanimidad durante las sesiones del juicio que los dos hombres ahora condenados planificaron acabar con la vida de Emilio M. C..

Para ello, acordaron citarse con su víctima el día 23 de agosto de 2018 en el descampado situado en el Polígono 30, parcela 1, en el paraje 'La Isla' de la localidad de Arganda del Rey.

Una vez allí, sobre las 22 horas, Emilio fue atacado por la espalda recibiendo al menos tres golpes fuertes en la parte posterior de la cabeza, donde se alojan órganos vitales, con un instrumento contuso que no ha sido localizado. En el momento de la agresión, Emilio no tuvo ocasión ni capacidad de repelerla ni defenderse toda vez que no pudo ver a sus atacantes, que actuaron por sorpresa.

Los dos condenados fueron posteriormente interceptados por la Policía sobre las dos de la madrugada en el kilómetro 72 de la Autovía A3, encontrando en el interior del vehículo en el que viajaban el cuerpo sin vida de Emilio, que se hallaba postrado en el asiento trasero envuelto con una manta, sobresaliendo parte de la cabeza y los pies.

En el momento de la detención Félix llevaba, entre otros efectos, unas joyas que resultaron pertenecer a Ana C., y que éste habría sustraído del domicilio del fallecido. Tanto Félix como William habían consumido sustancias estupefacientes la noche de los hechos.

Esta sentencia, en cuyo fallo también se impone a los dos condenados el pago de la mitad de las costas procesales causadas, ya ha alcanzado firmeza y, en consecuencia, ya se está tramitando en la citada Sección de la Audiencia Provincial el correspondiente expediente de ejecución de la misma.