La conexión de la A-5 con la M-30 se cortará al tráfico en ambos sentidos desde este martes

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conexión entre la A-5 y la M-30 permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos a partir de este martes, 10 de noviembre, y durante 43 días, hasta el 23 de diciembre, para acometer los últimos trabajos del soterramiento de la autovía.

Durante el corte, se mantendrá la circulación en superficie por el tramo en obras de la A-5 con dos carriles por sentido, aunque quedará interrumpida la conexión directa con los túneles de la M-30.

El cierre permitirá completar los 172 metros que separan el nuevo túnel de la A-5 del existente en la M-30 a su paso por la avenida de Portugal. Los trabajos incluirán la demolición de la rampa actual, la excavación de unos 7.000 metros cúbicos de tierra y la instalación de 128 vigas prefabricadas, que se sumarán a las 14 colocadas durante el verano para completar las 142 previstas en la cubierta de la conexión.

REFUERZOS DE HASTA EL 25% EN EMT

Para minimizar las afecciones al tráfico, el Ayuntamiento ha diseñado junto al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) un plan especial de movilidad centrado en el refuerzo del transporte público como principal alternativa a los desplazamientos en vehículo privado.

En concreto, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) incrementará entre el 10 y el 26 de noviembre hasta un 15,4% la flota de las líneas 31, 36, 39, 138 y 158 durante los días laborables, lo que permitirá mejorar los intervalos de paso entre medio minuto y minuto y medio, dependiendo de la línea.

A partir del 27 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, coincidiendo con el incremento de movilidad asociado a las fiestas navideñas, el refuerzo alcanzará el 25%, tanto en días laborables como en sábados y festivos. También se incorporará al dispositivo durante los fines de semana la línea 33, que presta servicio a Casa de Campo, y se dispondrá de vehículos de reserva para los servicios nocturnos, especialmente en la N19.

Asimismo, se mantendrán la lanzadera SE2 entre Plaza Elíptica, Aluche y Cuatro Vientos y la línea circular gratuita SE3 entre Batán y Lucero.

Por su parte, Metro de Madrid mantendrá toda la flota disponible en las líneas 3 y 10. En esta última se contempla además la posibilidad de incorporar trenes adicionales desde Puerta del Sur.

En cuanto a los autobuses interurbanos, las líneas que prestan servicio a Móstoles, Alcorcón y Navalcarnero podrán incorporar vehículos adicionales y de mayor capacidad para atender el incremento de viajeros.

En Cercanías, el Ayuntamiento ha planteado la posibilidad de incorporar algún tren adicional en el ramal de la C-5 entre Móstoles y Embajadores, una medida que, según Carabante, todavía está pendiente de confirmación por parte de Renfe.

Este dispositivo coincidirá con las obras previstas por Adif a partir del 11 de noviembre entre Villaverde Alto y Atocha, que obligarán a finalizar en Villaverde Alto el recorrido de los trenes del ramal Atocha-Humanes de la C-5, aunque se trata de un corredor diferente al directamente afectado por el soterramiento de la A-5.

DESVÍOS POR LA M-40, LA A-42 Y LA A-6

En cuanto al vehículo privado, el corte impedirá circular desde la M-30 hacia la A-5 por las conexiones afectadas, tanto desde la calzada interior como desde el desvío con salida a Casa de Campo. Tampoco se podrá circular directamente desde la A-5 hacia la M-30 en sentido entrada a Madrid, por lo que será necesario desviarse por el paseo de Extremadura.

El Ayuntamiento recomienda utilizar la M-40 como principal alternativa de circunvalación, con conexiones a través de la A-42, la A-6 y la M-503. Para los desplazamientos de largo recorrido también se contemplan otras opciones como la M-45, la M-50 y la R-5.

Igualmente se recomienda el enlace de Yébenes, la calle Sepúlveda y el entorno de Batán, así como por el paseo de Extremadura y la avenida de Portugal. Además, se establecerá una nueva ordenación viaria con cruces semaforizados en los entornos de Yébenes, Batán, Villagarcía y Huerta de Castañeda.

UNA OPERACIÓN DE 43 DÍAS PARA COMPLETAR EL TÚNEL

Durante los 43 días de cierre, el Ayuntamiento concentrará las últimas actuaciones necesarias para unir las dos infraestructuras subterráneas, una operación que incluye la retirada de la rampa provisional y de los elementos estructurales que interfieren con la futura calzada.

Una vez completada la excavación, se instalarán las vigas prefabricadas pendientes. Posteriormente, se ejecutará una losa de compresión que requerirá alrededor de 1.000 metros cúbicos de hormigón y se completará la impermeabilización de la cubierta.

En paralelo, los operarios finalizarán los sistemas de drenaje, las canalizaciones y las instalaciones de seguridad del túnel, incluida la colocación de 470 luminarias y 1.400 metros cuadrados de paneles de revestimiento de las paredes.

La apertura del soterramiento permitirá trasladar bajo tierra, según las estimaciones municipales, el 90% de los 80.000 vehículos que circulaban diariamente por la A-5 en superficie. A partir de entonces continuarán los trabajos de urbanización del futuro Paseo Verde del Suroeste, que permitirá recuperar espacios para zonas verdes, parques y jardines en el entorno de Campamento, Batán y Latina.