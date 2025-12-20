La Conferencia Hidrográfica del Tajo usará drones para detectar extracciones ilegales o vertidos contaminantes

Piloto de drones de la CHT - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha dado un paso más en la protección del agua y de los cauces de la cuenca del Tajo con la puesta en marcha de un sistema avanzado de vigilancia basado en la teledetección y drones con los que busca impulsar la detección temprana de estracciones ilegales de agua, posibles vertidos contaminantes o construcciones no autorizadas.

Esta tecnología permitirá controlar desde el aire el cumplimiento de la normativa y detectar posibles infracciones en el Dominio Público Hidráulico (DPH) y sus zonas de influencia, según ha informado esta semana el ente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológicoa y el Reto Demográfico.

La CHT destaca el papel de la teledetección y los drones como herramientas versátiles que permiten cubrir grandes extensiones en menos tiempo, optimizar recursos y obtener datos de alta precisión sobre el estado de las aguas, las infraestructuras hidráulicas y el entorno.

Además, estas tecnologías facilitan la inspección de zonas de difícil acceso con los métodos tradicionales y aportan mayor objetividad a los procesos de control.

La iniciativa introduce nuevo mecanismos de control vinculados a los expendientes tramitados por la Comisaría de Aguas, que abarcan autorizaciones, declaraciones responsables y actuaciones tanto en el propio DPH como en las zonas de policía; y permitirá un seguimiento detallado de las obras, a la par que contribuirá crear modelos y simular esceanrios, una herramienta clave para anticipar proyectos.

Uno de los pilares del sistema es el denominado control 'ex post', un programa diseñado para realizar el seguimiento y la verificación de los expedientes administrativos que ya cuentan con resolución favorable. La comprobación de la situación 'in situ' se convierte así en un elemento clave para confirmar que las condiciones impuestas se cumplen realmente sobre el terreno.

En la actualidad, la CHT ya está realizando "vuelos de prueba" para poner en marcha el sistema y reforzar las habilidades de los pilotos de drones, con el objetivo de que a lo largo del invierno la tecnología esté plenamente operativa. La previsión es que, de cara a la próxima campaña de riegos, la vigilancia aérea se consolide como un complemento habitual a la labor de la guardería fluvial.