El consejero Jorge Rodrigo se reincorpora a la Consejería tras más de 100 días de un "duro" proceso oncológico

El consejero Jorge Rodrigo con su equipo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jorge Rodrigo ha anunciado su reincorporación como consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras tras más de 200 días alejado de la actividad pública por un "duro" proceso oncológico.

En un apunte en su cuenta personal de la red social 'X', el consejero ha explicado que, "aunque aún no ha terminado" el proceso de su enfermedad, el estado en el que se encuentra actualmente le permite "seguir adelante con la responsabilidad y el compromiso de trabajar cada día para mejorar la vida de los madrileños".

"La vida es generosa, pero en ocasiones nos pone pruebas difíciles en el camino. Afrontarlas también forma parte del aprendizaje y de la fortaleza personal", ha destacado.

En su mensaje, ha trasladado un mensaje para "agradecer de corazón" todas las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas desde que el pasado 16 de septiembre anunció que se apartaba temporalmente del cargo y de la política por un proceso oncológico. "Gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mi estado de salud", ha indicado.

En la misma línea, ha subrayado su "reconocimiento y gratitud más sincera" a los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que le han acompañado en el tratamiento durante estos casi 250 días. "Su calidad humana y profesionalidad demuestran, una vez más, que contamos con una de las mejores sanidades públicas del mundo", ha remarcado en un mensaje que acompaña con una fotografía de una reunión con todo su equipo en la Consejería.