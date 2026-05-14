Continúa su tramitación en la Asamblea la ley de vivienda que busca aumentar edificabilidad e impulsar pisos protegidos

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda de la Comunidad continúa su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid tras tumbar PP y Vox las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y PSOE a esta norma, que quiere aumentar la edificabilidad y la densidad, así como impulsar la creación de 18.000 pisos protegidos.

En su intervención en la Cámara regional, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido que se trata de un proyecto "serio, ambicioso y útil" frente a un Gobierno de la nación que quiere "intervenir el mercado o generar inseguridad jurídica".

"Apostamos por aumentar la oferta. Esa es la clave. Más vivienda, especialmente vivienda protegida, como única vía eficaz para moderar los precios y garantizar el acceso", ha subrayado.

El principal obstáculo a día de hoy considera que es "la inacción y el sectarismo del Gobierno central" que "complica y restringe". "Esa es la lamentable realidad de las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez", ha censurado.

"AHONDA EN LA PRIVATIZACIÓN DEL SUELO", SEGÚN MÁS MADRID

Por parte de Más Madrid ha tomado la palabra el diputado Jorge Moruno, quien ha cargado contra el Gobierno regional por "ahondar y avanzar en la privatización de la gestión del suelo". Ha defendido que hay que "abaratar y hacer más viables las promociones", así como topar el precio del suelo que se destina a vivienda protegida a un máximo de un 15% sobre el valor del módulo".

"Ustedes practican el abandono institucional sobre el patrimonio de los madrileños. Y lo hacen adrede. Lo hacen adrede porque no confían en lo público. Quieren denigrar lo público para justificar privatizaciones y luego aparecer como salvadores que bajan los impuestos. Ustedes parten las piernas y luego ofrecen las muletas", ha censurado.

Desde el PSOE, el parlamentario Javier Guardiola ha criticado este modelo normativo porque "no se refuerza el parque público de vivienda, no recoge los desequilibrios del mercado, ni garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna a los colectivos con menos recursos".

"Esta ley de oferta de vivienda protegida ni protege la vivienda, ni aumenta la oferta, ni hablan ni siquiera de vivienda. No engañen a la gente con los nombres. No corrige los desequilibrios del mercado y ni garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna, sobre todo a los colectivos con menores recursos", ha lamentado.

Por parte de Vox, la diputada Beatriz Tejero ha criticado que se quieran hacer enmiendas a la totalidad por parte de la izquierda algo que es "bastante fácil" y ha afirmado que, aunque se puede entender "la urgencia" de esta ley, no entienden "las prisas".

"Yo creo que el número de viviendas que esta ley va a poner en el mercado se podría haber solucionado muchísimo más fácil, y es todas aquellas viviendas públicas que tienen en propiedad que por falta de mantenimiento al final pues no la pueden sacar en alquiler y las terminan ocupando", ha afirmado, si bien ha subrayado que esta norma no establece "algunas limitaciones y recursos para evitar la especulación".

REDUCIR TRABAS Y NUEVOS USOS

La nueva ley introduce instrumentos urbanísticos extraordinarios orientados a movilizar suelo, acelerar proyectos y reducir obstáculos administrativos que hasta ahora ralentizaban el desarrollo de nuevas promociones.

Entre las principales novedades destaca la inclusión de las redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida entre las parcelas que podrán acogerse a los incrementos de edificabilidad y densidad previstos en la norma. Esta modificación permitirá aprovechar mejor los suelos públicos disponibles y reforzar significativamente la capacidad de promoción de vivienda protegida por parte de las administraciones.

La ley también incorpora una nueva habilitación para que los ayuntamientos puedan autorizar, de forma temporal y sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, modalidades de alojamiento temporal en parcelas vacantes de uso industrial situadas en ámbitos urbanos consolidados.

Esta medida permitirá recuperar viviendas actualmente destinadas a usos temporales, atender nuevas necesidades vinculadas a la movilidad laboral y dar salida a suelos infrautilizados mediante soluciones residenciales compatibles con el entorno urbano.

Asimismo, la norma introduce medidas de simplificación y agilización administrativa mediante la aplicación del silencio positivo en la emisión de informes sectoriales. En concreto, se modifica la normativa vigente para que, si los informes preceptivos no son emitidos en un plazo máximo de tres meses, el planeamiento urbanístico pueda continuar su tramitación.

Con ello se pretende evitar bloqueos administrativos, reducir tiempos de espera y ofrecer mayor seguridad jurídica al desarrollo de nuevos proyectos residenciales.