Continúa a trámite la Ley que recoge sanciones a VTC tras el rechazo de PP y Vox a las enmiendas de la izquierda

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, que recoge las sanciones a los Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), ha dado un paso más hacia su aprobación en la Asamblea de Madrid al haber tumbado PP y Vox las enmiendas de totalidad de Más Madrid y Unidas Podemos. El PSOE se ha abstenido en la votación.

Según han explicado fuentes del Gobierno regional, se trata de una normativa necesaria porque a día de hoy los VTC no tienen un régimen sancionador completo, "debido a las consecuencias" del Real Decreto impulsado por el exministro de Fomento José Luis Ábalos en 2018.

Estas mismas fuentes han explicado que desde el pasado mes de octubre no se puede sancionar a estos vehículos, por ejemplo cuando recogen a alguien en la calle sin haber solicitado antes el servicio, por el vacío legal que dejó el decreto y el objetivo prioritario era equiparar las sanciones a las que tiene el sector del taxi.

Las cuantías de los incumplimientos se iban a dividir en tres rangos: los muy graves, cuyo importe oscilará entre los 801 y los 6.000 euros ya mencionados; graves entre 301 y 800, y leves, de 100 a 300.

En el debate parlamentario el diputado del PP Carlos Segura ha defendido que esta proposición "es importante" para sancionar tanto la captación como el abuso de las VTC y ha asegurado que es algo que también han pedido los taxistas. "La reforma que se propone incide en el interés general de introducir el régimen sancionador de forma que se pueda velar por el cumplimiento de la normativa en vigor", ha señalado.

A continuación, el parlamentario de Vox Javier Pérez Gallardo se ha mostrado sorprendido de que la izquierda lleve al Parlamento estas enmiendas cuando "no va a dar tiempo" a que se tramiten. La normativa es fruto del acuerdo al que llegaron PP y Vox, ha recordado, y ha criticado que los partidos de izquierda no sepan "cómo mejorar" la situación del sector del taxi pero sí "fastidiar" a otro sector y "capar a las VTC e impedir que funcionen".

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

En cambio, el diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha defendido la enmienda a la totalidad de su partido que representa "la voz del taxi" quien no está de acuerdo con el reglamento "laxo" de la Comunidad de Madrid. Plantean que se derogue esta Ley que es "un disparate y atenta contra el sector del taxi y los usuarios", además de que "ese proceso de uberización rompe la convivencia tradicional y la regla del juego".

El portavoz del PSOE Gonzalo Pastor ha tildado de "chapuza rápida" esta Ley, pese a no enmendarla, y ha subrayado que "no tiene el consenso" nada más que de "la derecha y la extremaderecha". "Ni consenso ni diálogo, ustedes confrontan contra todos y contra todo. Así no deben hacerse las cosas cuando es un tema estratégico y esencial. Posiblemente acaben aprobando esto en el último pleno y se demuestra el despropósito que es no adecuar el régimen sancionador", ha lanzado.

Por último, el diputado de Más Madrid Alberto Oliver ha sostenido que las VTC "no tienen licencia" para prestar el servicio que están haciendo así como que "las empresas como Uber son un peligro para la democracia" y "también para los usuarios, porque ponen en riesgo su seguridad". Así, ha afeado al PP que no haya sido capaz de aprobar una ley que incluyese multas a las VTC por ser "unos incompetentes" o porque han decidido "mirar para otro lado". "Están apuñalando al taxi", ha lanzado.