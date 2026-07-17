Continúan los trabajos para controlar y perimetrar el incendio de Lozoyuela, que sigue activo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid ha informado este viernes de que continúan los trabajos de los bomberos y de los agentes forestales para tratar de controlar y perimetrar el incendio de Lozoyuela, que ya ha afectado más de 700 hectáreas, aunque la previsión es que esta cifra haya ascendido durante la noche.

En total hay 28 medios terrestes desplegados en la zona y equipos del Summa 112 y del Erive, y según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, tras amanecer han comenzado también a activarse de nuevo los medios áereos. El objetivo es "controlarlo a lo largo de la mañana", antes de que las condiciones se agraven por el viento.

Asimismo, el delegado ha confirmado que continúan confinados los municipios de Manjirón y Cinco Villas, y que las personas evacuadas de sus hogares han podido regresar. Por lo que respecta a carreteras cortadas, continúan sin tráfico la M-126 y la M-135.

"Se ha trabajo sin descanso. Las labores de extinción son claves", ha insistido Martín. El delegado ha recordado que el fuego "no esta perimetrado ni estabilizado". Y que está activo especialmente en la zona sur.

En cuanto a la persona detenida, el delegado ha subrayado la "eficaz" actuación de la Guardia Civil, quien recibió el aviso de los vecinos este jueves por la tarde y tras una rápida búsqueda, se capturó a la persona señalada. "Todo apunta a que es el responsable", ha aseverado el delegado del Gobierno.