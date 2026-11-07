Contratación Pública anula parte de los pliegos de los 18 CIAM de Madrid y obliga a convocar una nueva licitación

Archivo - Imagen de archivo. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en enero de 2027 una red de 19 centros integrales de atención a la mujer (CIAM) - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha estimado parcialmente los recursos de los sindicatos Comisiones de Base (Cobas) y Comisiones Obreras (CCOO) contra la licitación de los 18 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Madrid y ha determinado que el procedimiento no puede continuar con los actuales pliegos, por lo que será necesario convocar un nuevo concurso.

Así consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Tribunal establece la anulación de cláusulas relativas a la fijación de servicios mínimos en caso de huelga y a las autorizaciones para realizar actividades personales, profesionales, académicas o sindicales. No obstante, el fallo desestima buena parte de las alegaciones presentadas por los sindicatos sobre las condiciones laborales y la organización de los nuevos centros.

El Tribunal considera que las modificaciones exigidas afectan a las condiciones sobre las que las empresas prepararon sus ofertas, por lo que "no resulta jurídicamente procedente continuar la actual licitación sobre la base de unos pliegos que deben ser modificados". Por ello, señala que el Ayuntamiento podrá elaborar nuevos pliegos y convocar otro concurso para garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas participantes.

La decisión afecta a una licitación dividida en cinco lotes, con un valor estimado de 50,7 millones de euros y una duración inicial de 24 meses, prorrogables por otros dos años, a la que se habían presentado 14 licitadores.

El Tribunal había suspendido cautelarmente el procedimiento el pasado septiembre tras la presentación de los recursos sindicales, que cuestionaban, entre otras cuestiones, la redistribución de los equipos profesionales y las condiciones laborales. Aunque la nueva resolución levanta formalmente aquella suspensión, establece que la contratación no puede continuar con los pliegos actuales.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE QUE SOLO DEBEN AJUSTARSE DOS ASPECTOS

Al respecto, fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Consistorio cumplirá la resolución y convocará una nueva licitación con los pliegos corregidos. Mientras dure la tramitación del procedimiento administrativo, se prorrogarán los contratos de los recursos actuales para garantizar la continuidad de los servicios.

Desde el Gobierno municipal defienden que el Tribunal ha dado la razón al Ayuntamiento en las principales cuestiones planteadas por los sindicatos, al desestimar sus alegaciones sobre las subrogaciones de personal, la suficiencia económica del contrato, las jornadas y necesidades de plantilla y la reorganización territorial y funcional de los nuevos recursos.

También destacan que se han rechazado las objeciones relativas a la configuración de los CIAM, la especialización de los equipos, la seguridad y continuidad de la atención y las previsiones sobre agendas, turnos, horarios, presencialidad y asignación de funciones.

Según explican las mismas fuentes, el órgano administrativo únicamente considera necesario ajustar la redacción de dos bloques de cláusulas del pliego, uno relacionado con la fijación de servicios mínimos en caso de huelga y otro sobre la difusión de información del servicio.

LAS CLÁUSULAS QUE DEBEN MODIFICARSE

En concreto, uno de los aspectos cuestionados por los sindicatos se refiere a la cláusula que atribuía a la Dirección General municipal determinadas facultades para fijar servicios mínimos durante una huelga.

El Tribunal establece que esta Dirección General no puede asumir una potestad autónoma para fijar dichos servicios por el mero hecho de ser responsable del contrato, ya que deben ser establecidos por la autoridad legalmente competente mediante el correspondiente acto administrativo.

El segundo aspecto al que hace referencia la resolución afecta a varias cláusulas relacionadas con las autorizaciones para comunicaciones con medios de comunicación, publicaciones, cursos, conferencias y otras actividades profesionales o académicas.

En este caso, el Tribunal considera que estas disposiciones deben limitarse a las actuaciones realizadas en representación del Ayuntamiento o que impliquen el uso de medios municipales o información confidencial, sin establecer una autorización previa y general sobre las actividades personales, profesionales, académicas o sindicales de las trabajadoras. También señala que las penalidades contractuales no pueden utilizarse para sancionar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales o sindicales.

Respecto a este último, el Consistorio sostiene que "tiene como objetivo evitar que la empresa contratista se atribuya la representación del Ayuntamiento y proteger la información confidencial a la que accedan en el recurso".

"Esta cláusula fue incluida por primera vez en los pliegos en materia de violencia de género del Ayuntamiento en el año 2016, durante el gobierno del que formaba parte Rita Maestre", subrayan.

PSOE VE UN "AUTÉNTICO VARAPALO"

Por su parte, la concejala socialista Meritxell Tizón ha calificado la resolución de "auténtico varapalo" al modelo de igualdad del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al obligar al Ayuntamiento a rehacer los pliegos de los 18 CIAM y volver a sacar a concurso su gestión.

En un video difundido a través de la red social 'X', la edil ha considerado "especialmente grave" que el Consistorio haya tenido que poner límites a cláusulas que, a su juicio, ponían en riesgo derechos fundamentales de las trabajadoras.

Tizón ha asegurado que se trata de una situación que el Grupo Municipal Socialista y las propias profesionales llevan meses denunciando y ha criticado que el modelo de igualdad de Almeida "debilita los servicios públicos, precariza a las profesionales y pone en riesgo la atención a las mujeres".

"Las mujeres madrileñas se merecen mucho más", ha defendido la socialista, quien ha asegurado que no consentirán "ni un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres".

UNA INVERSIÓN DE 26 MILLONES PARA LOS CIAM

En cuanto al nuevo modelo de atención, desde el Consistorio recuerdan que se contempla una red de 19 CIAM que prestarán servicios de prevención, atención y recuperación a víctimas de violencia de género, así como de promoción de la igualdad.

El Ayuntamiento cifra la inversión prevista en 26 millones de euros, un 37% más que el presupuesto de los recursos actuales, y sostiene que permitirá aumentar el número de profesionales de 193 a 237, con 44 trabajadores más para agilizar la asistencia a las mujeres.