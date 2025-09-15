Controlado un incendio de unas 16 hectáreas entre Estremera y la provincia de Guadalajara

Imagen de archivo de Bomberos de la Comunidad de Madrid interviniendo en un incendio de Colmenar Viejo, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las Brigadas Forestales y personal de emergencias de Castilla-La Mancha, han logrado controlar un incendio declarado en la localidad madrileña de Estremera, en las inmediaciones del kilómetro 21 de la carretera M-222.

La primera llamada de alerta se ha producido en torno a las 15.40 horas alertando de un incendio en la zona, una advertencia que también había sido confirmada por las torres de vigilancia en la zona, según han señalado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid consultadas por Europa Press.

En total han ardido unas 16 hectáreas, en su mayoría de cereal y esparteras, repartidas casi a partes iguales entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara. De hecho, el incendio se ha trasladado hacia un pequeño pinar, afectando sobre todo a sotobosque, ubicado ya en Castilla-La Mancha.

Por parte de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112) han intervenido cuatro helicópteros de extinción de incendios y siete dotaciones terrestres entre Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid, acompañados por efectivos de Castilla-La Mancha.