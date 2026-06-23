Convocados los primeros premios regionales para Formación Profesional de Grado Básico y Medio

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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha convocado por primera vez los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Básico y Medio para reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de los alumnos de estas etapas, unos galardones que se suman a los que ya reciben los de Grado Superior.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos y deseen optar en alguna de las modalidades deberán inscribirse en esta web hasta el 1 de julio, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está dirigida a los estudiantes que hayan finalizado este curso académico 2025/26 la FP en un centro docente, en las modalidades presencial, semipresencial o virtual, tanto en régimen general como intensivo.

Los aspirantes deberán haber obtenido una calificación final igual o superior a 8,50 puntos. Se concederán un total de 61 premios de 2.000 euros cada uno, de los que 17 corresponden a las familias profesionales de Grado Básico, 22 a las de Grado Medio y otras 22 a las de Superior.

El Gobierno regional ha explicado que extiende este reconocimiento a todas las etapas de la FP para estimular el rendimiento académico y desarrollo laboral de sus estudiantes. La Comunidad de Madrid entrega también cada año los Premios Extraordinarios de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas Profesionales de Danza, Música, Artes Plásticas y Diseño.