Convocan un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM en solidaridad con Palestina - UCM POR LA PÚBLICA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han convocado un encierro para la noche de este jueves en la Facultad de Ciencias de la Información en solidaridad con el pueblo palestino.

El movimiento estudiantil ha pedido realizar "un encierro masivo" para "preparar" la jornada de huelga de este viernes por "el derecho a denunciar el genocidio en Palestina" en los colegios madrileños, ha informado la asociación UCM por la Pública en un comunicado.

En las últimas semanas, docentes y la plataforma 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' han alertado de que se ha pedido descolgar banderas palestinas de los centros educativos o no usar las palabras 'Palestina', 'Gaza' y 'genocidio' en las clases, una instrucción que desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana niegan, aunque recalcan que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Bajo el lema 'Educación contra la barbarie. Libertad para enseñar, libertad para aprender', los sindicatos han animado al profesorado y personal no docente de la Comunidad de Madrid a secundar los paros que se realizarán en los centros educativos de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 horas.

En esta línea, estudiantes de la UCM han organizado este encierro para unirse a los paros educativos y a la manifestación que se celebrará este sábado en la ciudad de Madrid y en varios puntos de España en apoyo a Palestina.

"La situación en Gaza está en un punto crítico. El anuncio del plan de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, rápidamente apoyado por los gobiernos de la OTAN y la Unión Europea, incluyendo el muy progresista gobierno español de Pedro Sánchez, es ya la culminación del genocidio continuado, dirigido a convertir Gaza en un resort administrado por un ejército de ocupación. Ante una situación crítica, la solidaridad internacionalista exige una respuesta contundente", han defendido.

En este sentido, el movimiento estudiantil ha animado a "vaciar las aulas" y "parar las clases" este viernes con el objetivo de "marcar el camino hacia bloquear todo contra el genocidio en Gaza y los cómplices del sionismo".