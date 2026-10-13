La convocatoria de elecciones paraliza las conversaciones con el Gobierno para llevar electricidad a nuevos desarrollos

Archivo - Un bloque de viviendas en construcción , a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El precio de la vivienda libre subió un 12,2\% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, siete décimas menos que en el trimestre - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de elecciones generales confirmada la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado la paralización de las conversaciones con el Ejecutivo central para garantizar el abastecimiento de suministro eléctrico a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Comunidad de Madrid.

Así lo reconoció el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior madrileño, Carlos Novillo, en un desayuno informativo con medios de comunicación, donde lamentó que la región se queda "sin horizonte" en este sentido, reconociendo la preocupación del Gobierno madrileño por la dificultad de conectar estas casas a la red.

Según precisó el consejero, el plan de distribución de red eléctrica para el periodo 2025-2030 --al que "ya se llega tarde"-- no contemplaba la construcción de unas 100.000 viviendas que saldrán adelante con los nuevos desarrollos urbanos del sureste metropolitano, como en Valdecarros, Los Berrocales o los Ahijones, entre otros.

La Comunidad de Madrid presentó entonces unas alegaciones a esta proyección que ahora quedan "sin contestar". Novillo reconoció así que el Gobierno regional ve con "preocupación" y "rabia" la posibilidad de que se de una situación que catalogó como inédita en España, como es el construir viviendas que no puedan conectarse al suministro eléctrico.