La coordinadora de Alcaldía deja el Ayuntamiento "por motivos personales" y Almeida se toma "con cautela" la sucesión

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mand - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora coordinadora de Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, deja el Ayuntamiento de Madrid "por motivos personales" y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se toma "con cautela" la cuestión de la sustitución.

"Deja el Ayuntamiento de Madrid por razones personales y lamentamos profundamente que se vaya pero le deseamos la mejor de los suertes en la trayectoria profesional porque tiene capacidad más que acreditada para poder hacer las cosas muy bien en cualquier sitio en el que esté", ha confirmado Almeida desde Los Berrocales ante una información adelantada por el diario 'El Mundo'.

El de Coordinación de Alcaldía es "un puesto extraordinariamente importante y relevante en el Ayuntamiento de Madrid y conviene tomar con la debida cautela cómo va a ser la sucesión, más aún cuando queda un año para las elecciones". "Habrá que ver las condiciones para poder incorporarse a un puesto que está en pleno rodaje", ha indicado.