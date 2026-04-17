Mª Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid, sin Maestre ni Maroto, antes del encuentro con venezolanos en Sol

Archivo - 12 March 2026, Chile, Santiago: Venezuelan Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado greets people during her visit to Santiago. Photo: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Cristobal Basaure Araya/SOPA Ima / DPA - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recibirá este viernes de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida la Llave de Oro, uno de los más grandes reconocimientos de la capital española, un acto institucional a las 18 horas en la Casa de la Villa en el que no estarán presentes las portavoces de la izquierda, Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE), aunque sí que acudirán otros concejales socialistas, y que servirá de antesala al encuentro con ciudadanos venezolanos que la Premio Nobel de la Paz 2025 mantendrá un día después, el sábado a las 18 horas, en la Puerta del Sol.

El regidor justifica el reconocimiento en el compromiso de María Corina Machado "con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal".

Ese compromiso se manifiesta con una de las más altas distinciones de Madrid, su Llave de Oro, y en previsión de las críticas de la oposición, el propio Almeida recordaba que hay precedentes al entregársele a personas de relevancia sin ser jefes de Estado, como el príncipe heredero de Japón Naruhito (en 2008, entregada por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón) y al entonces príncipe Carlos de Inglaterra (en 2011, también por Gallardón).

A eso ha sumado que el Reglamento municipal "establece que se le entregará a todos los jefes de Estado que visiten Madrid en visita oficial, no se dice a quién no se le entregará". "Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia y de los derechos humanos. Tiene todos los méritos para tener las Llaves de la ciudad y que quien quiera ver polémica o decir que no las merece tendrá que explicarlo", replicaba.

Para la jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, Martínez-Almeida, utilizar las distinciones municipales como "propaganda" y "viola" el reglamento "para sus fiestas privadas" con la concesión de la Llave de Oro de la ciudad a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

En la misma línea ha ido la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que ha calificado de "torticera" la manera en la que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida utiliza el reglamento de distinciones.

A 24 horas de la entrega de la Llave de Oro, Almeida acusaba a Maestre y Maroto de no haber confirmado su asistencia, lo que denotaría que "no tienen la gallardía de sostener la mirada a María Corina Machado".

Maestre le contestaba que "no es jefa de Estado de ningún país" para distinguirla con la Llave de Oro de la ciudad, mientras que Maroto censuraba la "confrontación permanente" del primer edil "con todo", para apuntar que el acto institucional le coincide con la agenda de trabajo que tiene cerrada con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Sí asistirán otros concejales socialistas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO NO ESTÁ INVITADO

Quien no ha recibido tarjeta de invitación ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, con quien "las relaciones institucionales son imposibles", en palabras del alcalde, dado que "se dedica constantemente a insultar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid".

Tampoco estará presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero en este caso porque se encontrará en Bruselas, donde mantendrá una reunión con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, para trasladarle las reivindicaciones y necesidades del campo madrileño y dialogar sobre el acuerdo de la UE con Mercosur.

El reconocimiento del Gobierno autonómico a María Corina Machado queda patente con el anuncio esta misma semana de la concesión de la Medalla de Oro a la líder opositora venezolana y la Internacional de la Comunidad al también opositor y candidato en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela Edmundo González.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, destacaba la lucha por la libertad y la democracia por parte de María Corina Machado, así como el impulso que realizó González impulsando desde su exilio "una futura transición democrática venezolana".