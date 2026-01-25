Corpa (PSOE) reprocha a Ayuso no reunirse con alcaldes y pide frenar en las urnas "el modelo privatizador"

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no se reúna con los regidores madrileños y ha pedido frenar en las urnas en 2027 el "modelo privatizador" impulsado por el PP.

Lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press en la que ha tachado de "falta de respeto" que la presidenta autonómica no tenga canales de interlocución con los primeros ediles.

"Ella, que además es de las que ha estado una y otra vez exigiendo que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) se reuniera con ella hasta que se rompieron las relaciones", ha planteado el regidor quien ha recordado que el jefe del Ejecutivo estatal si ha tenido espacios de diálogo con la presidenta autonómica.

Ha incidido, además, en que San Fernando de Henares tiene un "problema graves" que son las afecciones de la Línea 7B de Metro que forzaron el derrumbe de viviendas y complejos públicos por las afecciones sus infraestructuras.

Corpa ha recalcado que es "uno de los problemas más graves que tiene sobre la mesa" el Gobierno de la Comunidad de Madrid con una infraestructura en la que se han empleado millones de euros y que ha causado "cientos de familias" damnificadas.

"No puedo entender que la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya tenido a bien (reunirse). Yo les aseguro que desde el año 2019 que soy alcalde, unas cuantas reuniones le he pedido. El único contacto que he tenido con la presidenta de la Comunidad de Madrid es una visita que hizo, por cierto, donde no nos avisaron", ha reprochado Corpa, quien ha hecho referencia al visita al municipio donde Ayuso anunció el parque en la 'zona cero' de los derrumbes e inauguro una oficia para atender a los vecinos.

Ha contrapuesto la actitud de la presidenta con la del nuevo consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, con el que tienen "una comunicación más fluida" frente a la que tenían con su predecesor, David Pérez, que se "negaba a recibir" a los afectados, que acabaron en una multitudinaria manifestación en enero de 2023 en la Puerta del Sol.

Sobre el departamento de Rodrigo también ha elogiado que en el nuevo mapa concesional de autobuses regionales renovado en verano se atendieran varias demandas importantes del Ayuntamiento, como es el caso de la línea hacia Rivas-Vaciamadrid o una línea búho hasta Avenida de América.

Las críticas las ha centrado principalmente en la gestión del a educación, la sanidad y los servicios sociales. Sobre esto último ha cargado contra la consejería que encabeza Ana Dávila y su Plan 40x40 para la construcción de residencias por el que ha pedido a los ayuntamientos que cedan suelo.

Corpa reclamó en varias ocasiones más información advirtiendo que de que "si el modelo de residencias es 100% público" aportarán suelo, pero que si "es para que se haga negocio" se negarán. "Es un modelo desde luego el que plantea la Comunidad de Madrid que no asegura el modelo público de residencias", ha censurado.

"MUCHAS ESPERANZAS" EN ÓSCAR LÓPEZ

Cree el alcalde de San Fernando de Henares que hay "muchas razones" para buscar el cambio en 2027 y dejar de lado el modelo "privatizador" que cree que ha desplegado el PP los últimos 30 años.

Ha afirmado que los socialistas tienen "muchas esperanzas" puestas en los próximos comicios y en el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder regional, Óscar López. Para poder revertir "el desmantelamiento" de la Sanidad Pública, "un derecho constitucional que se están cargando". Considera que los audios de directivos de Ribera Salud hablando de buscar optimizar beneficios "avergüenzan a todos".

Para Corpa la educación pública también está degradándose cuando debería cuidarse porque "afecta al futuro" de la Comunidad de Madrid. "Creo que hay razones y creo que el ministro Óscar López ha aterrizado en Madrid con muchas ganas (...) Hay razones y tenemos que saber desde el Partido Socialista trasladar a la ciudadanía que haya alternativas a los modelos privatizadores que ha puesto en marcha el Partido Popular en la región", ha rematado.