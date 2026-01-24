San Fernando reclama un plan regional para afecciones "menores" por la L7B que tienen a vecinos "viviendo entre grietas"

1045270.1.260.149.20260124095959 El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha reclamado que la Comunidad de Madrid despliegue un plan para hacer frente a las afecciones "menores" causadas por la Línea 7B de Metro de Madrid que tienen a vecinos "viviendo entre grietas".

"Gente que tiene afecciones, problemas de cierre de puertas, de ventanas, grietas en el salón, en las habitaciones... Afecciones menores, que si las comparamos lógicamente con las viviendas que se han tenido que derribar, pero que son afecciones que afectan también al día a día de muchas familias de la ciudad", ha planteado Corpa en una entrevista con Europa Press.

El regidor ha celebrado la apertura de la Línea 7B el pasado noviembre tras tres años de clausura, afirmando que, de momento, no hay que destacar "incidencias graves". Aún así ha recalcado que lo que quiere el municipio es "un Metro con todas las garantías", algo que "a lo largo de los últimos años se ha demostrado que no tiene todas las garantías" tras haber sufrido más de nueve cierres.

El regidor ha afirmado que lo que le preocupa es la afección en la vida de los vecinos de la ciudad y ha puesto en el foco que "muchos están a la espera de recibir todavía las indemnizaciones". Ha apostillado que aquellos que sí la han recibido no están pudiendo "cubrir todas las necesidades" para poder rehacer sus vidas por lo que las están llevando a los tribunales.

Estas indemnizaciones llegaban como parte de la respuesta a la crisis de la L7B que causó por las inestabilidades del terreno el derribo de viviendas en el municipio y también una fuerte respuesta vecinal que culminó en una gran manifestación en 2023 que llegó a la Puerta del Sol llenándola de los chalecos naranjas de los afectados.

Ante esta situación provocada por la Línea 7B de Metro de Madrid el Ejecutivo regional ponía en marcha actuaciones de consolidación del terreno con infiltraciones de mortero a varias profundidades con el objetivo de estabilizarlo.

Corpa ha indicado que "el tiempo será el que diga" si estos trabajos desplegados por la Conserjería de Transportes dan o no resultados, recordando que a lo largo de los años en la calle Pablo de Olavide ha habido familias que "han tenido que abandonar su casa hasta en tres ocasiones y a la cuarta ya no han vuelto". "Ojalá den resultado y por tanto tengamos una solución definitiva a este problema, pero yo no me atrevo a aventurarlo", ha deslizado.

En la 'zona cero' de los derrumbes se encontraba el Complejo El Pilar, propiedad de la Comunidad de Madrid pero en el que el Ayuntamiento contaba con numerosas dependencias como la Casa de la Mujer, la Escuela de Adultos o el Centro Joven. Este se derruyó y en su lugar el Ejecutivo regional está haciendo un gran parque.

Corpa ha reprochado que el Ejecutivo autonómico no tenga un plan para recuperar estos edificios y poder así recuperar los espacios públicos que "prestaban servicios a los vecinos y vecinas".

"Se han trasladado a otras dependencias, pero esto ha hecho que tengamos que renunciar a algunas actividades y otros incluso que dependen del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como la Escuela de Idiomas, que era una referencia en toda la comarca del Henares se ha llevado al municipio vecino de Coslada", ha censurado.