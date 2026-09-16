El Corral de Comedias de Alcalá inaugura temporada con 'Errantes', una comedia sobre las compañías del Siglo de Oro

Archivo - Errantes en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro . Pablo Lorente - CORRAL DE LAS COMEDIAS - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares inaugurará los próximos 18 y 19 de septiembre su temporada 2026-27 con 'Errantes', una comedia con música en directo que aborda la vida de las compañías ambulantes del Siglo de Oro, marcada por el hambre, la precariedad y los prejuicios sociales hacia esta profesión.

El espectáculo, producido por la compañía Scándere, fue una de las revelaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2025 y llega por primera vez al Corral de Comedias de Alcalá.

'Errantes' cuenta la historia de una compañía ambulante que acaba de recibir la noticia de que un representante del Consejo de Castilla acudirá a su función para decidir si les concede el título de compañía de corte. Este reconocimiento permitiría a los cómicos cumplir su deseo de abandonar los caminos y asentarse en una ciudad, aunque un suceso inesperado cambiará el rumbo de su destino.

Más allá de las dificultades, la obra reivindica el amor al teatro y el encuentro con el público como aquello que mantiene en pie a estos artistas. La propuesta combina comedia, música en directo y participación de los espectadores para recrear el universo de las compañías teatrales del Siglo de Oro.

El texto está firmado por Laura Garmo y Nacho León y la dirección corre a cargo de Laura Ferrer, que también forma parte del elenco junto a José Ramón Arredondo, Arturo Martínez Vázquez, Leticia Ramos, Luis Retana y Julia Rubio.

La escenografía y el vestuario son de Scándere y la música, de Luis Retana. La distribución y producción ejecutiva corresponden a José J. Uceta.

Las funciones se celebrarán el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre a las 19.30 horas, con una duración de una hora. Además, el viernes, tras la representación, el equipo artístico mantendrá un encuentro con el público.

Con 'Errantes', el Corral de Comedias de Alcalá de Henares dará comienzo a su programación de la temporada 2026-27, que continuará con espectáculos como 'Los tiempos que vivimos' (25 y 26 de septiembre), 'Prometeo, bufón y mártir' (2 y 3 de octubre) o 'La gitanilla' (9-18 de octubre).