El Corral de la Morería: siete décadas marcando el compás del flamenco

Archivo - La bailaora María Moreno del grupo de flamenco "Guerrero" actúa en las instalaciones del Corral de la Morería, que reabre sus puertas el próximo día 20 de mayo, con motivo de su 65 aniversario, a 13 de mayo de 2021, en Madrid, (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El taconeo sigue resonando con la misma fuerza que aquel 20 de mayo de 1956 en el que abrió sus puertas el Corral de la Morería. Setenta años después, el emblemático tablao continúa siendo un santuario del arte jondo, un templo del duende donde cada noche se funden el cante, la guitarra y el baile que han convertido este rincón de Madrid en una referencia universal del flamenco.

Para Juan Manuel del Rey, copropietario del Corral, soplar 70 velas es "un momento muy especial y muy emocionante", pero también "una responsabilidad enorme" para un espacio que define como "único" y con "prestigio a nivel mundial".

Reconocido como el 'Mejor Tablao Flamenco del Mundo' por el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión y distinguido con el 'Premio Ciudad de Madrid', el Corral de la Morería ha logrado reunir sobre sus tablas algunas de las figuras más grandes de la historia del flamenco.

Desde Pastora Imperio hasta Blanca del Rey, pasando por Antonio Gades, La Chunga, Fosforito, Fernanda y Bernarda de Utrera, Mario Maya, La Paquera de Jerez, Diego el Cigala, José Mercé o Antonio Canales, el Corral se ha convertido en sus siete décadas de vida en una institución única dentro del universo flamenco.

Pero la historia del Corral de la Morería no se entiende solo desde el compás. También nace de una mesa. Así lo explica a Europa Press uno de sus actuales propietarios, Juan Manuel del Rey, quien recuerda que su padre y fundador, Manuel del Rey, buscó aunar en este tablao sus dos grandes pasiones: el flamenco y la gastronomía. De esa intuición surgió en los años 50 un concepto pionero para la época: unir el mejor espectáculo flamenco con una oferta gastronómica de alto nivel.

De este modo, relata Del Rey, mientras en los escenarios sonaban los quejíos y las guitarras, en las mesas se servían platos como caviar, langosta thermidor, bullabesa o lenguado meunière. "Era un concepto disruptivo y nuevo", señala, ya que muy pocos locales en Madrid ofrecían entonces ese nivel gastronómico.

LA HISTORIA DEL CORRAL ES LA HISTORIA DE UNA FAMILIA

Ahora, siete décadas más tarde, el Corral mantiene intacta esa filosofía. Bajo la dirección artística de Blanca del Rey, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el tablao reúne cada semana a algunas de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, como Olga Pericet, Jesús Carmona, Manuel Liñán, Eduardo Guerrero o Belén López, en una programación que cambia constantemente para acercar al público lo mejor del baile, el cante y la guitarra flamenca.

Al mismo tiempo, la apuesta gastronómica ha seguido creciendo. Actualmente conviven en el mismo espacio dos propuestas: el restaurante gastronómico, con menú de nueve tiempos y maridaje de vinos, y el restaurante tablao. Con David García al frente de la cocina, el Corral de la Morería se presenta como el único restaurante con espectáculo del mundo con una estrella Michelin.

"La gastronomía como camino de la cultura y del arte es nuestro camino", resume Juan Manuel del Rey, segunda generación al frente del tablao, quien reivindica esa unión entre cocina y flamenco como una de las señas de identidad del establecimiento desde sus orígenes.

Y sí, habla en plural, porque la historia del Corral también es la de una familia. Manuel del Rey creó un espacio pensado para ofrecer una experiencia única y, décadas después, ese legado continúa en manos de Blanca del Rey y de sus hijos, Juan Manuel y Armando, que siguen al frente del proyecto. "Nació como un concepto familiar y seguirá como un concepto familiar", afirma Del Rey.

"Cuando hay una familia detrás hay alma, hay corazón y hay un cariño especial", subraya a Europa Press, convencido de que esa implicación ha sido una de las claves para mantener vivo el espíritu original del establecimiento durante siete décadas.

UN SALÓN QUE NO HA CAMBIADO EN SETENTA AÑOS

Cruzar la puerta del Corral también es entrar en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El salón conserva prácticamente intacta la estética de su inauguración. Las sillas, las mesas y buena parte de la decoración siguen siendo las mismas que contemplaron algunas de las noches más legendarias del flamenco. "Las sillas son las mismas en las que se sentaron el Che Guevara, Ronald Reagan o los Rolling Stones", explica el copropietario.

Tanto es así que entre sus paredes resuenan todavía los ecos de grandes hitos de la historia del flamenco. Allí, tal y como recuerda Del Rey, estrenó Paco de Lucía su célebre 'Entre dos aguas' y también dejó su huella Camarón de la Isla. El Corral fue asimismo escenario del ascenso artístico de su madre, Blanca del Rey, cuya llegada marcaría para siempre el rumbo del tablao.

Años después de la inauguración, recomendaron a Manuel del Rey contratar a una joven bailaora cordobesa llamada Blanca del Rey. El tiempo convirtió aquella recomendación en una historia inseparable de la del Corral. "Si no hubiera sido así, sería una tragedia", comenta entre risas Juan Manuel del Rey sobre el matrimonio de sus padres.

Y es que la influencia artística de Blanca del Rey ha sido decisiva para el tablao. Su célebre 'Soleá del Mantón', considerada hoy una obra fundamental del flamenco, fue la primera coreografía íntegramente dedicada al mantón de Manila. Según destaca su hijo, fue una propuesta innovadora que en su momento despertó recelos entre los más ortodoxos, pero que acabaría convirtiéndose en un clásico indiscutible.

70 AÑOS Y UN FUTURO POR DELANTE

Para Juan Manuel del Rey, quien sostiene que el flamenco atraviesa "el mejor momento artístico de su historia", alcanzar los 70 años es "un momento muy especial y muy emocionante" para la familia, pero también una responsabilidad, ya que quedan "muchísimas cosas por hacer".

"Es un lugar único que tiene un prestigio a nivel mundial. Tiene que seguir evolucionando y creando experiencias a un nivel cada vez más alto", apunta.

Porque, aunque el Corral de la Morería acumula siete décadas de historia, sus responsables insisten en que el reto sigue siendo el mismo que en 1956: emocionar al público.

Y, tal y como subraya Del Rey, en un mundo donde las experiencias son cada vez más fugaces, pocas cosas perduran tanto en la memoria como el eco de un tacón, el lamento de un cante jondo o el duende que surge cuando el flamenco alcanza su máxima expresión.