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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la Línea 9 de Metro de Madrid (Paco de Lucía-Arganda del Rey) ha quedado interrumpida la tarde de este lunes entre las estaciones de Mirasierra y Paco de Lucía por una incidencia en las instalaciones.

La compañía metropolitana ha comunicado el corte a las 17.58 horas en un mensaje en redes sociales en el que apuntaba que la interrupción estaba motivada por una incidencia en las instalaciones.

El corte afecta, en ambos sentidos, a las estaciones de Mirasierra y Paco de Lucía (conexión con la red de Cercanías de Madrid)