Cortes de tráfico y refuerzos en transporte el primer día laborable de la estancia de León XIV en Madrid

Archivo.- Visita del Papa a Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han planificado para este lunes un dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, en el que será el día más complicado para la movilidad al ser laborable.

La agenda del Pontífice para este lunes estará marcada la oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral en honor a la patrona de Madrid (18.00 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19.00 horas).

Para facilitar los desplazamientos, las autoridades han recomendado el uso de transporte público, con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses. El Ayuntamiento ha advertido, además, que este lunes se producirán posibles cortes de tráfico en M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde y ha recomendado el teletrabajo.

En concreto, la mañana del lunes estará centrada en la agenda institucional del Papa. Así, León XIV se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica (09.30 horas) y acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles (10.30 horas).

Posteriormente, a partir de las 11.30 horas, visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

Ya por la tarde, tendrá lugar una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral (18.00 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19.00 horas).

La jornada del lunes, la más institucional de la visita papal, permitirá una ocasión doble de ver al Pontífice, con dos amplios recorridos por el centro de la capital, engalanado para la ocasión.

En un primer momento, el Papa hará un recorrido por la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén para llegar hasta el Palacio Real, frente a la catedral.

Una vez terminado este acto, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, en el que será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica, permitiendo que miles de personas puedan saludar al Papa en distintos puntos del centro de Madrid.

Este trayecto incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al Bernabéu.

REFUERZO DE TRANSPORTE

En este caso, Metro reforzará las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes.

En el caso de Cercanías, habrá circulación como en un día laborable y refuerzo desde primera hora de la mañana. También se incrementará el personal de limpieza, en instalaciones, informantes de Logirail, Seguridad y voluntarios Renfe.

Respecto a la EMT, para facilitar la movilidad se ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús, excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad. También se reforzará la conexión con el aeropuerto (línea 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y de las líneas circulares C1 y C2. Además, se trasladan las cabeceras de los 'buhos' ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez.

En este caso, la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la catedral provocará afectaciones en las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.

Por su lado, el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu conllevará modificaciones en las líneas 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147,149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10.

En cualquier caso, durante todo el dispositivo se establecerá un sistema de control dinámico del funcionamiento del transporte público que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.