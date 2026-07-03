Cortes de tráfico y refuerzos en el transporte público en el centro de Madrid durante el fin de semana por el Orgullo

Movilidad durante el MADO 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid acoge este fin de semana los actos centrales del 'MADO Madrid Orgullo 2026', lo que conllevará importantes cortes de tráfico durante las próximas jornadas y alteraciones en líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Para garantizar la seguridad y movilidad, el Ayuntamiento ha previsto un dispotivo especial integrado por unos 2.400 agentes de Policía Municipal, a los que se sumarán otros más de medio millar de sanitarios de Samur-Protección Civil. Este despliegue se suma al anunciado la semana pasada por la Delegación del Gobierno, que pondrá en las calles más de 3.300 agentes de Policía Nacional.

El acto central será la manifestación estatal LGTBIQ+ del sábado a partir de las 19.00 horas, desde la glorieta de Carlos V hasta la plaza de Colón, donde se ubica el escenario principal.

Con motivo de los preparativos de la misma se encuentra previsto que desde las 17.00 horas del viernes hasta las 12.00 horas del domingo se registren incidencias de tráfico en la Plaza de Colón y en el tramo de la calle Goya comprendido entre dicha plaza y Serrano.

Además, en la zona de Méndez Álvaro y en la Glorieta de Carlos V comenzarán a registrarse cortes de tráfico desde las 11.00 horas del sábado. Además, permanecerá cortada hasta las 23.00 horas del citado día.

A partir de las 16.00 horas del sábado, aproximadamente, se registrarán cortes de tráfico en los viales por los que transcurrirá la manifestación central, es decir, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón.

En estos viales e incluso en la Gran Vía se encuentra previsto que en función de la afluencia de público y las labores de limpieza del viario registren cortes o restricciones de tráfico que perduren hasta iniciada la madrugada del domingo.

En el caso del Paseo del Prado el corte de tráfico podría alargarse hasta las 16.00 horas del domingo, debido al tradicional corte de los domingos.

SOL, PLAZA ESPAÑA Y GRAN VÍA

También se encuentra prevista la celebración de conciertos y otras actividades en la calle Pelayo, Plaza de Chueca, Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Puerta del Sol, Plaza de Callao y Plaza de España.

Debido a ello, se podrán registrar incidencias de tráfico en el entorno de Sol, en la calle Mayor, Alcalá, Bailén, Plaza del Comandante las Morenas y calle Esparteros. También podría verse afectada la movilidad peatonal en determinados momentos en función de la afluencia de público.

Además, el viernes y sábado se prevé el corte al tráfico entre las 17.30 y las 03.30 horas de las calles Pelayo (entre Belén y San Marcos), Gravina (entre Hortaleza y Barquillo), Augusto Figueroa (entre Hortaleza y Barquillo), San Marcos (entre Hortaleza y Barquillo), Reina (entre Hortaleza y Marqués de Valdeiglesias), del Clavel (entre Gran Vía e Infantas), Infantas (entre Hortaleza y Barquillo), Barquillo (entre Augusto Figueroa y Alcalá) y Colmenares (entre San Marcos e Infantas).

Finalmente, el domingo está programado el corte al tráfico entre las 18.00 y las 00.30 horas de las calles Infantas (entre Hortaleza y Libertad), Barquillo (entre Augusto Figueroa y Alcalá), San Marcos (entre Hortaleza y Barquillo) y Colmenares (entre San Marcos e Infantas).

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda el uso del transporte para llegar a los principales eventos, preferentemente el Metro, y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico.

METRO Y CERCANÍAS

En cuanto a Metro, está previsto un refuerzo durante el fin de semana, de viernes a domingo, principalmente en las líneas que conectan con el centro. Será fundamentalmente en los periodos de tarde y hasta el cierre del servicio.

El sábado día 4, con motivo de la manifestación estatal, el suburbano llevará a cabo el mayor refuerzo del servicio con un incremento de trenes de hasta un 100% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 10 desde las 17.30 horas hasta el cierre del servicio.

Asimismo, habrá refuerzo de personal en los vestíbulos de las estaciones donde se prevé una mayor afluencia de viajeros, como Atocha, Estación del Arte, Sol, Banco de España, Sevilla, Gran Vía, Callao, Ópera, Plaza de España y Chueca.

En caso de ser necesario por motivos de seguridad y en función de la afluencia, también se han previsto cierres de defirentes estaciones. Entre ellas, Chueca (Línea 5), que cerrará desde las 18.00 horas hasta la finalización del servicio.

En cuanto a la estación de Sol (líneas 1, 2 y 3 de Metro), habrá cierre total, permitiendo la correspondencia entre líneas, el viernes y sábado, de 18.30 horas a finalización del servicio.

También habrá cierre total de las estaciones de Colón (Línea 4) y Banco de España (Línea 2) el sábado. En el primer caso, desde las 22.00 horas, y en el segundo, desde las 16.30 horas.

La estación de Plaza de España (líneas 3 y 10) sufrirá también cierres. Hasta el sábado, el cierre total desde las 19.00 horas, excepto acceso/salida por ascensor para personas con movilidad reducida, mientras que el domingo habrá cierre total desde las 18.00 horas, excepto acceso/salida por ascensor para personas con movilidad reducida.

En la salida hacia la calle Leganitos, además, se realizarán cierres, que serán desde las 19.00 horas los días 3 y 4 y desde las 18.00 horas el día 5.

Respecto a la red de Cercanías, Se encuentra previsto el refuerzo de personal de las estaciones de Cercanías de la zona centro de la capital y se encontrarán preparados trenes en Chamartín y Atocha por si fuera necesario el refuerzo de trenes en Sol y Banco de España.

AUTOBÚSES DE LA EMT E INTERURBANOS

También están previstos refuerzos en la red de autobúses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), fundamentalmente las líneas que pasan por Gran Vía, Plaza de España y Moncloa-Aravaca.

Dede el Ayuntamiento han apuntado que se dispondrá de un total de 10 autobuses para atender posibles problemas de ocupación en las líneas diurnas, que se elevarán a entre 10 y 15 en la red nocturna, los conocidos 'buhos', según demanda. Igualmente, en función de la demanda, está previsto reforar las líneas exprés aeropuerto (203) y 200, con destino al aeropuerto.

Con motivo de los cortes de tráfico, la jornada del sábado las afecciones serán desde las 16.00 horas y hasta las 08.00 horas del domingo y afectarán a las líneas diurnas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 59, C1, C2, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, E1, M3 y 203. En el caso de los 'buhos', afetarán a todas las líneas nocturnas excepto la N28, N31 y la N32.

Por su parte, en la jornada del domingo se verán afectadas las líneas diurnas 001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, C1, C2, 74, 75, 133, 138, 148, 158 y M3, así como las líneas nocturnas N16, N18, N19, N20, N21, NC1, NC2, SC1 y SC2.

Asimismo, en la noche del sábado al domingo se trasladarán las cabeceras de los 'buhos': cabeceras en Atocha (N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26); en Puerta de Alcalá (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N22, N24, N27); en Alonso Martínez (N23) y en Argüelles (N16, N18, N19, N20, N21). Por su parte, las cabeceras de las líneas N28 y N31 permanecerán en Moncloa y la línea N32 en Avenida de América, mientras que NC1 y NC2 las mantienen en Cuatro Caminos y Atocha.

Finalmente, en lo referente a los autobuses interurbanos, se contempla reformar durante la noche del sábado al domingo un total 24 líneas nocturnas que atienden la relación de 30 municipios con Madrid como Leganés, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Parla, Pozuelo o Majadahonda, con un incremento de la oferta en unas 8.000 plazas nocturnas.