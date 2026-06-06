Cortes de tráfico y refuerzos en transporte este sábado por la visita del León XIV, con Metro hasta las 02.30H

Tren de Metro vinilado con motivo de la visita del Papa León XIV - METRO DE MADRID

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han planificado para este sábado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, una estancia que se extenderá hasta el próximo martes día 9, con refuerzos en transporte y horario de Metro ampliado hasta las 02.30 horas.

La agenda del Pontífice para este sábado estará marcada por uno de los actos que se prevén más multitudinarios, la vigilia de oración en la Plaza de Lima, con una estimación de más de 600.000 asistentes.

Para facilitar los desplazamientos, las autoridades han recomendado el uso de transporte público, con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses, tanto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como interurbanos.

En concreto, la agenda de León XIV arranca este día con su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (10.30 horas), donde habrá una recepción oficial, y la posterior ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid (11.30 horas) y recepción de los Reyes (12.00 horas). A las 12.30 horas tendrá lugar, además, un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real.

Ya por la tarde, el Pontífice visitará el centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel (18.00 horas), antes de la citada Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, a partir de las 20.30 horas.

En esta jornada están previstos dos recorridos del Pontífice en papamóvil por las calles de la capital, que también afectarán al tráfico. El primero de ellos será tras la recepción en el Palacio Real, cuando el Pontífice recorrerá parte de la ciudad en dirección a la Nunciatura Apostólica.

En concreto, en este primer trayecto pasará por el Palacio Real, Plaza de España, calle de la Princesa, El Corte Inglés de Princesa, bulevares de Madrid y Plaza de Colón. Al llegar a las inmediaciones de la Plaza de Colón, el Santo Padre abandonará el papamóvil para continuar el trayecto en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica.

En esta jornada también tendrá lugar un segundo recorrido en papamóvil tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas (18.00 horas) para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

El Pontífice se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital.

CORTES DE TRÁFICO

Debido a ello, la Plaza de Lima y zona de influencia se ha cerrado al tráfico desde la medianoche del miércoles, así como los carriles centrales del Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz, y desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima. Además, hasta las 14.30 horas permanecerá cortada la Plaza de San Juan de la Cruz, extendiéndose el corte hasta la Plaza de Gregorio Marañón.

A partir de esa misma hora, se cerrará el acceso al túnel de Plaza de Castilla, de manera que la circulación se canalizará en superficie mediante desvíos señalizados hacia las calles Bravo Murillo y Mateo Inurria.

En la Plaza de Cuzco quedará inutilizado en sentido sur, mientras que se mantendrán operativos el resto de itinerarios en sentido norte y en el eje este-oeste.

Se mantendrá cortado todo el eje del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de Gregorio Marañón, con la posibilidad de extender el cierre hasta la Plaza de Colón en función de la afluencia de público, garantizando en cualquier caso los movimientos transversales en el tramo comprendido entre Gregorio Marañón y Colón.

La calle General Perón quedará cortada desde su intersección con la calle Orense, con la previsión de ampliar el perímetro de restricción a las vías aledañas en dirección a Bravo Murillo si el volumen de asistentes lo hace necesario, según determine en cada momento el centro de control de tráfico.

Asimismo, se cerrará al tráfico la calle Concha Espina desde la calle Serrano, manteniéndose esta última libre para absorber parte del tráfico desviado y servir de eje alternativo a la Castellana.

El dispositivo contempla también cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde) en el tramo situado entre la intersección de Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos, una restricción que se retrasará todo lo posible en el tiempo, aunque se prevé su implantación en torno a las 18 horas aproximadamente.

REFUERZOS DE TRANSPORTE

Durante esta jornada, Metro aumentará el servicio con hasta 42 trenes adicionales en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11.00 horas y el cierre del servicio, y se ampliará el horario hasta las 02.30 horas.

A partir de las 17 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima, aunque se mantendrá el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt. La situación volverá a la normalidad a las 22.00 horas. Por su parte, las de Cuzco y Santiago Bernabéu --actualmente en obras-- tampoco estarán operativas.

En cuanto a la red de Cercanías, desde las 13.00 horas hasta la finalización del servicio, las principales líneas (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10) registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de plazas para ese día de más 540.000, un 35% más de lo habitual en fin de semana. Igualmente, habrá reservas de trenes en Chamartín, Aranjuez, Móstoles-El Soto, Coslada y Villaverde Alto.

En concreto, la C-2 (Guadalajara-Chamartín), tendrá una frecuencia de 7-8 minutos durante todo el día; las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín), C-4 (Parla-Colmenar/Alcobendas) y C-5 (Móstoles El Soto-Humanes/Fuenlabrada), tendrán refuerzo de servicio comercial desde las 13.30 horas hasta final de servicio.

Por su lado, en la C-10 (Villalba-Chamartín) se prolongará el servicio comercial hasta la estación de Pitis (con parada comercial en Ramón y Cajal y Mirasierra-Paco de Lucía).

En la estación de Laguna, la más próxima al centro CEDIA de Cáritas Diocesanas de Madrid, habrá refuerzo de personal de 16.00 a 20.00 horas. Aunque la estación de Nuevos Ministerio no cerrará inicialmente, sí habrá posibilidad de cierre de los accesos y sin parada de trenes.

Respecto a EMT, para facilitar la movilidad se ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús, excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad. También se reforzará la conexión con el aeropuerto (línea 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y de las líneas circulares C1 y C2.

Además, se trasladan las cabeceras de 'buhos' ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez y la línea 180 funcionará el fin de semana entre Legazpi y Caja Mágica para atender el aparcamiento disuasorio.

En esta jornada, la empresa municipal prevé un refuerzo de autobuses, que suponen aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista. Además, a partir de las 14.30 horas, se suprimirá el servicio de las líneas 5, 14, 27, 40, 45, 51, 149 y S10 (servicio especial alternativo por corte en tramo de Línea 10 de Metro) y otras 30 líneas más limitarán o desviarán sus itinerarios.

En el caso de la red de autobuses interurbanos, el refuerzo en esta jornada será de hasta 148 vehículos. También se reforzará el servicio de taxi, con autorización para que puedan prestar servicio todas las licencias.

Se establecerá un sistema de control dinámico que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.