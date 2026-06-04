La criminalidad sube un 2,3% en la región en el primer trimestre, con más homicidios y riñas pero menos violaciones

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior refleja que la delincuencia en la Comunidad de Madrid ha subido un 2,3% en los primeros tres meses de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, con un notable aumento de los homicidios y los delitos menos graves por reyertas y riñas tumultuarias, aunque con una bajada del 21% de las violaciones.

La cifra total de delitos denunciados en los primeros tres meses del año asciende a 101.238, más de dos puntos porcentuales de los 98.974 del año pasado. Esta cifra además se ve suavizada por la caída del 0,5% de la ciberdelincuencia, pues la criminalidad convencional ha aumentado en un 3%, pasando de 79.162 delitos en 2025 a 81.529 en este primer trimestre del año.

Entre las categorías delictivas más destacadas se sitúan los homicidios, pues en lo que llevamos de 2026 se han registrado ya ocho asesinatos frente a los cinco del año anterior. En la misma línea, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han pasado de 766 a 924 (+20,6%), todo ello en el marco de una escalada de los delitos por arma blanca en la región.

También se sitúa al alza los delitos por tráfico de drogas, que en el primer trimestre suman un 33,2% más que en el año anterior, pasando de 40.943 a más de 43.700. Junto a esta modalidad delictiva también aumentan las sustracciones de vehículos, que escalan más de un 10% aunque los hurtos en sí caen un 2,7%.

La nota positiva de este balance trimestral de seguridad la aporta el descenso en los delitos contra la libertad sexual, que en su conjunto han caído un 1,9% gracias, especialmente, al considerable descenso de las violaciones, que han caído de 741 a 727 (-9,5%) en los primeros tres meses del año. Sin embargo, el resto de delitos de caracter sexual han aumentado un 0,3%.

En lo que respecta a la cibercriminalidad, esta ha caído medio punto porcentual gracias principalmente a la caída del 37,3% del conjunto de ciberdelitos, a excepción de las estafas en el ciberespacio, que sí que han crecido ligeramente desde las 16.955 el año pasado a las 17.918 ahora (+5,7%).

EVOLUCIÓN SIMILAR EN MADRID CAPITAL

Por su parte, la evolución de la criminalidad en Madrid es similar a la del conjunto de la región, aunque con un aumento de apenas el 0,7% de delitos al sumar menos de 500 a los 58.189 del primer trimestre del año pasado.

Sin embargo, se comparte la tendencia al alza en los homicidios, que pasan de uno en 2025 a cuatro en lo que va de año, así como un aumento del 14,7% en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, estrechamente vinculados a los delitos de bandas y de agresiones con arma blanca.

Los secuestros han pasado de tres a cinco (+66,7%), al tiempo que los delitos por tráfico de drogas han pasado de 754 a 1.063 en el primer trimestre del año (+41%). Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han aumentado un 12%, si bien los hurtos han bajado de 19.089 a 17.730 (-7,1%).

Los datos positivos de los delitos de carácter sexual también se reflejan en Madrid capital, que ha pasado de 105 a 83 violaciones en este periodo (-21%), si bien el resto de delitos contra la libertad sexual han escalado un ligero 0,6%.

DATOS A NIVEL NACIONAL

El Balance de Criminalidad a nivel nacional ha anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025. De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, mientras que la cibercriminalidad presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 1,1%, "en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores". También crecen las violaciones un 3,8%, al anotar 1.290 casos, lo que el Ministerio atribuye a que hay menos infradenuncia por la confianza en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentan un 2,8%, de 5.276 hechos registrados en los primeros tres meses de 2025, a 5.424 en el mismo período de 2026, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos, como el dispositivo para el Campo de Gibraltar.

Destacan también los 28 secuestros del primer trimestre (+16,7%), así como la caída de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (-7,2%). Por contra, los 94 homicidios y asesinatos consumados suponen una subida del 10,6%.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (-6,0%) y Andalucía (-0,5%) anotan descensos en el total de la criminalidad, mientras que en la Comunitat Valenciana (+4,7%) y Comunidad de Madrid (+2,3%) subieron los delitos.