Cristina Hernández se presenta a las primarias de IU Madrid para el Ayuntamiento de la capital - CANDIDATURA DE CRISTINA HERNÁNDEZ A IU MADRID

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cristina Hernández se ha presentado a las primarias de Izquierda Unida para el Ayuntamiento de Madrid al frente de la candidatura 'IU es su militancia', con el respaldo del coordinador de IU Madrid Ciudad, Jorge Castaño.

La candidatura reivindica el proyecto político de IU Madrid y defiende una organización construida "desde abajo", con "la militancia como protagonista y centrada en los problemas cotidianos de la mayoría social", según ha explicado la candidatura en un comunicado.

"Esto no va de quién encabeza una candidatura. Va de quienes ponen el cuerpo en las luchas sociales, de quienes abren las sedes, sostienen las asambleas y están en los barrios cuando las cosas se ponen difíciles", ha señalado Hernández.

En este sentido, ha destacado a los militantes que le han enseñado que Izquierda Unida es "un proyecto colectivo". Su decisión llega después de "haber trabajado para alcanzar una candidatura de consenso que permitiera compartir el rumbo político aprobado en mayo con la constitución de la coordinadora de IU Madrid Ciudad".

La candidatura sostiene que "la pluralidad forma parte de la identidad de la organización y que el debate interno debe reforzar su capacidad de intervención política y social".

UNA ALTERNATIVA AL MODELO DE ALMEIDA

'IU es su militancia' plantea contribuir a construir una alternativa al modelo de ciudad del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, al que ha reprochado "las dificultades de acceso a la vivienda, la proliferación de pisos turísticos y el peso de los intereses inmobiliarios y los proyectos especulativos en el futuro de los barrios".

La candidatura ha criticado un Madrid en el que "trabajar ya no garantiza poder mantenerse en la ciudad y en el que los vecinos se ven obligados a destinar la mayor parte de su salario al alquiler".

Frente a ello, ha defendido un "Madrid para su gente", dirigido a la clase trabajadora, a quienes sostienen los servicios públicos y a los vecinos que sufren, según señala, "la suciedad de los barrios y el deterioro del transporte público".

Asimismo, ha abogado por reforzar una alternativa política capaz de "plantar cara a las derechas", disputar el modelo de ciudad y responder a los problemas de la población madrileña.

Su propuesta pasa por "no limitarse a denunciar las consecuencias de las políticas actuales, sino también organizar a quienes las sufren e impulsar transformaciones que mejoren sus condiciones de vida, con el objetivo de construir una izquierda a la ofensiva".