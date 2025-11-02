El CRTM celebra sus 40 años con conciertos gratuitos en intercambiadores: DJ Nano, Rock A LA PAR, Rafa Sánchez y OBK

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) quiere celebrar sus 40 años de funcionamiento con los madrileños con cuatro conciertos gratuitos en los intercambiadores de transporte de la capital con un cartel en el que estarán DJ Nano, Rock A LA PAR (con Dani Summers), Rafa Sánchez (La Unión) y OBK.

Con esta iniciativa, según apuntan desde el organismo, se busca no solo celebrar el 40 aniversario del CRTM sino también "compartir con los ciudadanos" estas cuatro décadas de vida al ser ellos los "auténticos protagonistas y destinatarios de su labor" como servicio público.

Para ello, se ha optado por artistas que permiten recorrer las cuatro décadas de historia del CRTM por sus estilos musicales y accesibles para un público amplio e intergeneracional, consolidando un evento conmemorativo de alto impacto cultural y social.

La primera cita, en los próximos días, tendrá lugar en el Intercambiador de Moncloa con la actuación de DJ Nano, referente de la música electrónica nacional. De él se destaca la propuesta que combina calidad audiovisual, capacidad de convocatoria y un fuerte vínculo con la identidad madrileña.

Tras ella será el turno de Rock A LA PAR, liderado por Dani Summers, en el Intercambiador de Avenida de América. En este caso, desde el Gobierno regional se subraya su "dimensión social y educativa, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad intelectual y reforzando los valores de diversidad y servicio público del CRTM".

Rafa Sánchez, voz histórica de 'La Unión' e icono de la música pop española de los años 80, ofrecerá un tercer concierto gratuito en el Intercambiador de Plaza Elíptica.

El cuarto y último concierto tendrá como protagonistas a OBK, pioneros del 'synthpop en español' y que representan la evolución del sonido de los 90 hasta la actualidad, ofreciendo una propuesta nostálgica y moderna a la vez.

40 AÑOS DEL CONSORCIO EN CIFRAS

En sus cuatro décadas de vida, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha alcanzado un récord histórico de viajeros, con más de 1.722 millones de usuarios, lo que supone un incremento del 84% respecto a los 935 registrados en 1986.

El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, que superó los 715 millones de viajes el año pasado, seguido por la EMT, con 476. En tercer lugar, se sitúan los autobuses interurbanos y urbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros; Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM, con 8,4.

Además, la red de vehículos interurbanos recorre 22.400 kilómetros al año y transporta diariamente a más de un millón de personas. El 100% de la flota, compuesta por más de 4.000 autocares, es totalmente accesible.

Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable.