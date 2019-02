Cs critica el carril bici del barrio de Niño Jesús, en Retiro, porque asegura que se pierden 50 plazas de aparcamiento

Publicado 14/02/2019 14:15:06 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este jueves el carril bici de la Calle Conde de Cartagena, en el barrio de Niño Jesús del Retiro, porque ha asegurado que se pierden 50 plazas de aparcamiento y ha acusado a Ahora Madrid de hacer "lo que le la gana" y no lo que desean los vecinos.

Tal y como ha señalado, el problema de este carril bici es el mismo que ocurre en otros barrios de Madrid, y es que "no lo están pidiendo los vecinos". Lamentan que se hayan eliminado medio centenar de plazas de aparcamiento en un barrio que "de por sí ya tiene bastante déficit" a causa de la inauguración de unos nuevos mercados, la supresión de plazas y el espacio que ocupan los cubos de basura.

De esta forma, Begoña Villacís ha apuntado que existen 3.000 autorizaciones de coches para 2.000 plazas y ha añadido que la alcaldesa, Manuela Carmena, debe de escuchar "realmente" lo que quieren los ciudadanos y le están diciendo que "este carril no les sirve para nada".

Algunos vecinos se han acercado para explicar que "no sabían nada" y que se trata de "un trastorno tremendo" para los vecinos, en una zona donde los aparcamientos son "muy caros".

Por su parte, Villacís ha explicado que se trata de una calle pequeña, con tráfico calmado y por esto el carril bici "no está indicado para este tipo de casos", ya no es necesario reducir la velocidad en esta vía.

Además, la portavoz ha señalado que los carriles bici en este tipo de calles "no tienen sentido" y "no está siendo utilizado" y ha afirmado que los vecinos del barrio Niño Jesús "no quieren el carril bici, quieren sus plazas de aparcamiento".

Villacís ha manifestado que esta forma de gobernar de Manuela Carmena es "demagógica" y que además varias asociaciones de ciclistas han asegurado que "no es esto lo que querían". La propuesta de Ciudadanos al respecto es desarrollar los ciclocarriles, donde "convivan" coches y bicis.

La portavoz de Ciudadanos ha defendido que estas medidas supondrán que haya "un tráfico más fluido", lo que conllevará una mejora de los niveles de contaminación "que están subiendo" y se ha comprometido a acabar con los carriles bici "sin sentido" si llegan a gobernar.

Por último, ha considerado que estos carriles solo sirven para "decir que han hecho algo" ya que no pasan bicicletas y solo está sirviendo para "congestionar y ahogar esta ciudad".